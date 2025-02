Sprinterist kogenud treener ergutab teraapiakoertega Nõmme Põhikooli noori

Sprinterina 200 meetri jooksus Eesti meistrivõistlustel hõbeda võitnud kehalise kasvatuse õpetaja ja kergejõustikutreener Ingrid Reiljan armastab noortele õpetada kiireid liigutusi. Kaks korda nädalas saavad õpilased kohe tundide järel oma võimlas sportida kooli poolt tasustatud spordiringis.

"Siin [spordiringis] käivad teine kuni viies klass. Need, kes on juba natukene tugevamad ja tahavad rohkem teha, siis need tulevad ka eraldi kergejõustikutrenni," selgitas Reiljan. "Paljud on siin spordiringis just seetõttu, et see on tasuta ja nad lähevad nädala jooksul ka oma lautennisesse, suusatamisse, orienteerumisse jne. Muidu vanemad ei jõuakski maksta mitut trenni. See on neil siin kaks korda nädalas tasuta ja väga hoolega võtavad sellest osa"

Ligemale 500 õpilasega Nõmme Põhikoolis harrastatakse väga paljusid spordialasid. "Sport on väga tähtis Nõmme Põhikoolis lisaks muudele huvitegevustele. Me oleme olnud selline kool, kus oli 18 erinevat huviringi, tänaseks päevaks on neid natukene vähem. Spordialadest tehakse siin suusatamist, uisutamist, võrkpalli, korvpalli, kergejõustiku, lauatennist, rattaga orienteerumist," loetles Nõmme Põhikooli õppejuht Marge Tammkivi.

Ingrid Reiljani eestvedamisel osalevad nõmmekad oma võistkonnaga TV 10 Olümpiastarti sarjas. "Ingrid Reiljan on väga suure südamega õpetaja. Ta ei räägi palju, aga tema teod räägivad tema enda eest," kiitis Tammkivi. "Ta alustas meie koolis mõned aastad tagasi ja ta oli tõeline leid. Lisaks tundidele ja treeningutele on ta toonud kooli selle sama TV 10 Olümpiastarti kooli tagasi. Laupäeviti ta sõidab lastega võistlema erinevatesse Eestimaa paikadesse ja selle üle on kõigil heameel, nii lastel kui lastevanematel ja õpetajatel. Lisaks sellele paneb ta rõhku teaduslikule poolele. Tema oli üks esimesi eestvedajaid, kes hakkas "Rakett 69 "laagreid siin koolis korraldama."

Kooli spordiringis osalenud noortele meeldib, et treener jagab õpetusi konkreetselt ning jälgib, et tema jutust on kindlasti ka aru saadud.

"Mulle meeldib väga joosta. Ma sain teada enda klassivennalt, et on selline trenn. Mul oli vaja leida trenn ja siis ma tulingi siia," ütles viiendas klassis õppiv Oskar Kipper.

Küsimusele, kuidas ta enda treenerit iseloomustaks, vastas samuti viiendas klassis käiv Hans-Martin Puusta: "Ta õpetab alasid olenevalt TV 10 etappidel kavas olevatest aladest. Kui on näiteks tulemas kõrgushüpe ja sprint, siis me teemegi kõrgushüpet ja 60 m jooksu või on tulekul tõkkejooks, siis harjutame tõkkeid ja niimoodi kogu aasta."

"Ta on väga tore on ja talle meeldib, kui saab ikka selgeks ka ilusti asjad," lisas Kipper omalt poolt.

"Treener on väga tore ja trennis on ka lihtne käia, kuna me oskame neid asju ja siis treener õpetab ka meid, kui me midagi ei oska ega hakka pahandama nagu mõned treenerid," iseloomustas treenerit neljanda klassi õpilane Johanna Merilai.

Kehalise kasvatuse õpetajana kümme aastat, kuid treenerina juba 38 aastat tegutseva Ingrid Reiljani nimekaim õpilane läbi aegade on 2012. aasta Londoni olümpiamängudel maratoni jooksnud Evelin Talts. Neil õpilastele, kes tahavad pingutada rohkem kui koolispordiringis, annab ta Nõmme spordiklubis just kergejõustikualaseid treeninguid.

"Ingrid on treenerina ääretult töökas ja äge, lapsi innustav treener. Super suure töövõimega inimene ja teeb väga huvitavaid treeninguid ja väga huvitavaid laagreid lastele. Super igatpidi," kiitis Nõmme spordiklubi treener Anu Vackermann. "Ja muidugi need vahvad koerad Terru ja Juula (teraapiakoerad – toim) on tal kaasas alati. Lapsed armastavad neid."

Eelmisel hooajal, kui Nõmme Põhikooli võistkonda vedas Eke Kaur Aavik, jõuti koolitiimiga esmakordselt TV 10 Olümpiastarti sarjas finaali ja saadi 12. koht. Sel hooajal tiimil nii tugevat liidrit pole, kuid finaalipääsust unistatakse ikkagi ja etappidele võtab Reiljan kaasa erinevate spordialade noori.

"See järjepidevus on tähtis. Me ei jäta vahepeal tulemata just järjepidevuse pärast. Õpilased ju kohe küsivad, sest neil on ju õed ja vennad, et kas meie ka etapile läheme või miks meie ei lähe, kas saame minna jne. Ikka teeme järjest edasi," lubas Reiljan.

Millest ta treenerina või õpetajana unistab? "Treenerina kindlasti see, et lapsed oleksid tublid. Tippsporti jõuab mõni üksi, aga et kõik saaksid spordi harjumuse ja armastuse," mõtiskles Reiljan. "Aga õpetajana samamoodi, et oleksid mitmekülgsed. Leiaksid endale selle õige spordiala, millega elus edasi minna."