Tõrva tüdruk teenis TV 10 hooaja teisel etapil kaks alavõitu

Kui hooaja esimesel etapil Võrus panid noorema vanuseklassi tüdrukud ennast proovile 60 meetri sprindis ja kõrgushüppes, siis Tallinna etapil lisati sprindile tõkked ning kõrguse asemel oli vaja hüpata kaugusesse.

Kuni 12-aastased tüdrukud alustasid võistluspäeva Tallinnas kaugushüppega ja oma piire testis 35 noort. Alavõidu sai Tõrva Gümnaasiumi õpilane Dorel Daum täpselt viie meetri pikkuse hüppe eest. Temast sai sarja ajaloos üldse 15. noorema vanuseklassi tüdruk, kes ületanud viie meetri piiri.

Dorel Daum Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Sarja rekord kuulub 2015. aastast 5.39 Marit Kutmanile (2015), kes jätkas pere tugevaid sporditraditsioone. Seitsmevõistluse Eesti rekordinaine Grit Šadeiko hüppas selles vanuses TV 10 sarjas samuti viis meetrit kaugust (2001), sprinter Õilme Võro (2008) hüppas 4.93 ning kõrgushüppaja Elisabeth Pihela 4.90 (2016).

Hilisem kaugushüppe Eesti rekordinaine Ksenija Balta nii pikki hüppeid nii noorelt veel ei näidanud ning sarja kõigi aegade 50 parema tulemuse hulka ei mahu.

Tänavusel etapil jäi Dorelile vaid ühe sentimeetriga alla Jevgenia Pivovar Jõhvi Kesklinna Koolist. Kolmanda koha sai Joanna Luht Muhu Põhikoolis. Ta näitas oma parimal katsel 4.71 sentimeetri peale kandunud hüpet.

Avaetapil ka sprindi võitnud Dorelit juhendab Viljo Grauding, kes jäi noore talendi sooritustega rahule. "Väga rahule jään, viis meetrit oli tema suur unistus ja see täitus," ütles ta. "Tal on kõik eeldused olemas. Lisaks veel suur tahtmine jõuda välja kusagile kõrgemale, mitte ainult väikestel võistlustel. Tal on kindlad sihid seatud."

"Ma arvan, et tahtmise taga on paljudel see asi. Ma arvan, et kehalistelt võimetelt on sarnaseid palju, aga just tahtmine," lisas Grauding.

Treener Viljo Grauding ja Dorel Daum Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Teisel alal, 60 meetri tõkkesprindis selgitati 11 eeljooksuga 66 tüdruku seast välja kuus kiireimat, kes pääsesid A-finaali.

Otsustava jooksu võitis andekas Daum 9,63 sekundiga. Sel hooajal on ta sarjas noppinud juba kolm alavõitu neljast võimalikust. Teine oli Gretheliis Kingo 9,88 sekundiga. Pärnu Vanalinna Põhikooli tüdrukule meeldibki vabal ajal kõige rohkem just trenni teha.

"Hästi läks jooks ja väga õnnelik olen," sõnas Kingo. "Mulle meeldib teivast ka hüpata, aga tõkked meeldivad mulle ka. Need on hästi toredad ja on head tulemused ka tulnud."

Kolmanda koha sai Helene Mia Millend, kes õpib Tallinna 21. koolis. Oma nooremat õde oli raja ääres toetamas ka 2021. aastal juunioride MM-il tõkkesprindis hõbeda võitnud Anna Maria Millend, kes aina rohkem käib õe võistlustele kaasa elamas.

"Viimasel ajal olen ikka käinud ja TV 10-l ka. Olen enne võistlusi ka trennis aidanud ja käinud kahekesi koos trenni tegemas, aidanud tal tõkketehnika paremaks saada," ütles vanem Millend. "Ma ütleks, et võistlusentusiasmi on tal võib-olla isegi rohkem. Ma iga ala võib-olla ei tahtnud teha ja võistelda võistlustel, aga tema teeb iga ala ja tahab kogu aeg."

51. kohaga ala lõpetanud Teele Kiitsak Simuna Koolist tõi esile oma kolm lemmikala. "Kaugushüpe, kõrgushüpe ja pikk jooks," ütles ta. "Sest ma olen jooksmises hea ja mulle meeldib kaugus ka väga."

Teele aitas punkte koguda Roela, Simuna ja Võsu koolide ühendvõistkonnale.

Noorema vanuseklassi tüdrukute 60 meetri tõkkejooksu (5 tõket) sarja rekord kuulub eelmisest aastast 9,16 sekundiga Nora Roomale. Tallinna etapil nüüd alavõidu teeninud Dorel Daum kerkis eeljooksus näidatud 9,60 sekundiga sarja edetabelis kümnendaks