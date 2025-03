TV 10: Suusatalent Jürgenson lõpetas hoopis ralliauto rooli taga

Eesti sporditippudest tuli noortele kerget soojendust tegema ja neid innustama autoralli juunioride maailmameister Romet Jürgenson. Paidest pärit 25-aastane rallipiloot võistles koolipõlves nii suve-kui talialadel ning tõi kodusest arhiivist välja mitmed diplomid välja. Sealhulgas päris esimesed, mis saadud lasteaias murdmaasuusatamises.

"Nagu näha, siis suusatamisest kogu see asi alguse sai. Mulle väga meeldis suusatada ja eriti just murdmaad ning uisusamm tuli hästi välja," sõnas Jürgenson, kes tituleeriti Järva Teatajas 2007. aastal järgmiseks Jaak Maeks.

Lisaks suusarajale veetis Jürgenson kõvasti aega ka staadionil. "Kergejõustikus jäi pigem kooli tasemele asi, seal ma kaugemale ei pürginud. Aga meil oli hea kehalise kasvatuse õpetaja Andres Siilak, kes õpetas palju alasid. Tegime kettaheidet, odaviset ja nagu näha siis jooksualasid ja muud, sain kõike proovida," rääkis Jürgenson.

Lisaks oli Paide noorsportlasel males reiting, lumelauaga võistles ta edukalt pargisõidus ning teismelisena kuulus ta ka Eesti noorte jalgpallikoondisesse. "Mäletan, kui tagasi sõitsime, treener oli tollel hetkel Lars Hopp. Siis ta küsis: mis su eesmärgid on jalgpallis? Ma vastasin, et ei olegi, et tahan tegelikult rallisõitjaks saada," ütles Jürgenson. "Sealt sai selgeks, et minust jalgpallurit ei saa. Ma oleks pidanud hakkama Tallinnas trennis käima Paidest ja see ei mänginud minu tuleviku eesmärkidega kokku."

ERR-i sporditoimetuse raudvara Eha Väinsalu ja Romet Jürgenson Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Motosport haaras tema südame varakult. "Mootorid hakkasid sealt meeldima, et isa eeskujul hakkasin motokrossiga tegelema ja seal läks üsna hästi ka, mingi hetk tulin Eesti meistriks. Küll päris noorelt, vist üheksa-aastaselt," ütles ta.

Eelmise aasta sügisel tuli Romet Jürgenson autoralli juunioride maailmameistriks ning sel hooajal võistleb ta juba WRC2 sarjas. "Tuleb endale au anda, et kolme aastaga. Üks huvitav statistika, mida ma enne ka ei teadnud, et olen kõige väikseima kogemustepagasiga juunioride maailmameister üldse," rääkis Jürgenson.

"Isegi Sebastien Loebil ja Sebastien Ogieril olirallisid rohkem taustal, selles suhtes ikka nii kiirega ajaga sai asi tehtud," jätkas ta. "Rallisõit on niivõrd kompleksne ala, mulle just meeldibki kui palju erinevaid nüansse seal on, millega peab hakkama saama. Alustades vaimses tugevusest lõpetades füüsiliste omadustega. Me ei pea olema küll maailma tippatleedid, kuid sul peab olema kere tugev ja pead need päevad ära kestma seal."

Romet Jügenson tuli Lasnamäe kergejõustikuhalli otse Monte Carlost, kus kirjutas ülesse MM-sarja kuuluva etapi rajalegendi ja näitas ning selgitas oma märkmeid ka TV 10 noortele ja nende juhendajatele.

Sarja vabariiklikul etapil, kus kahes vanuseklassis jagati välja kaheksa auhinnakomplekti, osales üle 300 noore enam kui 80 koolist. Romet Jürgenson jagas parimatele diplomeid, tegi intervjuusid ning selgitas, milliste harjutustega tema vormis püsib.

TV 10 54. hooaja kolmas etapp toimub 29. märtsil Tartus.