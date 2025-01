VAATA UUESTI | TV 10 Olümpiastarti 54. hooaja teine etapp Tallinnas

Särasilmseid tulevikutähti tervitas autoralli juunioride maailmameister Romet Jürgenson, kes võitis koolipõlves diplomeid nii murdmaasuusatamises, lumelausõidus, motokrossis, males, kergejõustikus, jalgpallis, jäärajasõidus kui rahvarallidel. Lühikese ajaga juunior WRC sarjas läbi löönud Jürgenson selgitas paari võimlemisharjutuse abil TV 10 noortele, et Ott Tänaku üldfüüsilise ettevalmistuse treener Tarmo Tiits aitab temalgi püsida heas vormis.

Lasnamäe kergejõustikuhallis toimunud etapil jagati auhindu 60 meetri tõkkejooksus, kaugushüppes ja teivashüppes. Kogemusi käis omandamas mullu U-18 EM-il kümnevõistluses kuldmedali võitnud Tristan Konso noorem vend Mirko Konso. Varasem tõkkesprindi juunioride MM-i hõbe Anna Maria Millend elas kaasa kiiret jooksu näidanud ja autasustamisele jõudnud nooremale õele Helene Mia Millendile. Treener Harry Lembergi õpilane Luise Remmel ründas teivashüppes sarja rekordit.

TV 10 külastas Nõmme Põhikooli, kus tegutseb töökas kehalise kasvatuse õpetaja ja treener Ingrid Reiljan, kelle innustusel osaletakse järjepidevalt oma võistkonnaga võistlussarja etappidel. Reiljaniga koos on juba aastaid käinud treeningutel ka tema teraapiakoerad, kes aitavad noortel maandada pingeid ja loovad toreda meeleolu.

"Sport on väga tähtis Nõmme Põhikoolis lisaks muudele huvitegevustele. Me oleme olnud selline kool, kus oli 18 erinevat huviringi. Tänaseks päevaks on neid natukene vähem. Spordialadest tehakse meil siin suusatamist, uisutamist, võrkpalli, korvpalli, kergejõustiku, lauatennist, rattaorienteerumist." ütles Nõmme Põhikooli õppejuht Marge Tammkivi.

Võistkondlikus arvestuses säilitasid liidrikoha Valga Põhikool ja Haljala Kool. Saate reporterid on Romet Jügenson, Hanna Hinsberg, Anu Säärits. Põnevad kaadrid on loonud operaatorid Tarmo Korol, Teet Konksi, Märt Viisileht. Pildi ja heli pani osavalt kokku monteerija Ando-Siim Kuldkepp ning kõik sidus tervikuks saate toimetaja ja režissöör Anu Säärits.