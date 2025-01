Monte Carlost naasnud Jürgenson ergutas noori TV 10 Tallinna etapil

Koolipõlves mitmete spordialadega tegelenud Jürgenson näitas etapile pääsenud noortele ette mõned harjutused ja võttis mikrofoni ette osavamad. Etapil osales üle 300 noore ja välja jagati kaheksa auhinnakomplekti.

Kuni 12-aastaste poiste 60 meetri tõkkejooksu võitis head kiirust näidates Art Aleksander Tatter Tallinna Reaalkoolist 9,51 sekundiga. "Selline pinge oli peal, et võttis täitsa hingetuks," alustas Tatter. "Ma arvan, et sain sprindiajal isa käest. Tema on mind õpetanud, ta oskab väga hästi jooksutehnikat õpetada."

Kuni 14-aastaste tüdrukute teivashüppes viis sarja kõigi aegade teise tulemuse 3 meetri ja 60 sentimeetriga peale Tartu Veeriku Koolis õppiv Luise Remmel. Sel alal teise koha saanud Marietta Verst Tartu Tamme Koolist oli kiireim 60 meetri tõkkejooksus. Ta tõusis sarja edetabelis 9,27 sekundiga viiendaks. Vaid sajandiku võrra on näiteks nobedam olnud Grit Šadeiko.

"Mulle kõik väga meeldis. Ma tegin kaks isiklikku rekordit – teivashüppes ja tõkkejooksus. Tõkkejooksus sain viimase ajaga finaali, aga lõpuks tulin võitjaks," rõõmustas Verst.

WRC2 sarja MM-sõitudeks valmistuv Jürgenson tuli noori ergutama Monte Carlost, kus käis rajalegendi kirjutamas ja kõik huvilised said tema tehtud märgetega ka tutvuda.

"Monte Carlos käimine oli puhtalt kogemuste ammutamiseks. Ma ei ole ise sellisel rallil veel sõitnud, nii et mõte oligi sinna minna ja teha kogu see raja kirjutamine otsast lõpuni ära, et saaks tuleviku tarbeks vajalikud kogemused kätte," selgitas Jürgenson.

"Monte on ikka väga spetsiifiline ralli. See, et sul on mingi hetk sada meetrit kukkumist, aga piiret pole, see vajas ikka harjumist. Monte on karm väljakutse. Seda on ka praegu näha, seal juhtub palju," jätkas Jürgenson.

"Juba homme (pühapäeval - ERR) lähen laeva peale ja esmaspäeval saan Soomes Rally3 autoga sõita ja siis on juba Arctic Rally. Seal tõotab tulla väga lahe võistlus heade kiiruskatsetega. Kogun kilomeetreid, et lumel enesekindlust juurde saada. Lumel sõitmine nõuab teatud kogemusi."

Kuidas möödus noorte kergejõustikuralli näeb neljapäeval, 30. jaanuaril kell 10.00 ja 18.45 ETV2 ekraanile jõudvas TV 10 Olümpiastarti saates.