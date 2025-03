Noor kergejõustikutäht teenis TV 10 Tallinna etapil vägeva võidu

Palju elevust tekitas TV 10 hooaja teisel etapil 11-aastane Ats Saar. Tallinna Toomkooli poiss, kes hooaja avaetapil Võrus võitis kõrgushüppe, suutis nüüd teivashüppes ületada järjest lausa 13 kõrgust ja saavutas alavõidu väga head osavust näitava 2 meetri ja 90 sentimeetri ületamisega.

"Täna õnnestus võib-olla see, et me alustame natuke pehmema teibaga. Sealt sai ta kindlust endale ja sai päris palju hüppeid. Jooks oli juba nii hea, et ma tahtsin juba ammu, et ta võtaks jäigema teiba, aga poiss polnud ise rahul ning tahtis oma pehmemega edasi hüpata," ütles treener Erki Mitman.

"Lõpuks oli tal juba nii palju julgust ja ütlesin, et selle pehmega edasi ei saa hüpata ja siis oli ta nõus jäigema võtma ning see tõi kohe ka paremad tulemused," lisas juhendaja.

Treener Mitmani emotsionaalne õpilane parandas oma rekordit 25 sentimeetri võrra. Sarja kõigi aegade edetabelis, kus teivashüppe tulemused reas 1971. aastast alates, tõusis Saar jagama seitsmendat kohta Eigo Siimu ja Tõnu Kikkerpuuga. Sarja rekord kuulub 2010. aastast Hans-Christian Hausenbergile, kes ületas selles vanuses kolm meetrit ja 12 sentimeetrit.

Hulga auhindu kogus koolipoisina TV 10 sarjas ka võitja Ats Saare treener Erki Mitman. "Kui mina siin võistlesin, siis olin koolis see poiss, kelle käest küsiti palju nätsu. Ma arvan, et neil on täna sama lugu," rääkis treener.

Ats Saar treener Erki Mitmaniga Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Eelnevalt murdmaasuusatamist proovinud Siim Peltser Viljandi Paalalinna Koolist oli väga rahul, et sai kahe meetri ja 60 sentimeetri ületamisega teise koha. Samuti 2.60 teibas ületanud Tomi Järvekülg Paikuse Koolist oli kolmas ja sama tulemust näidanud Kris Rüngas Loo Keskkoolist oli katsete võrdluses neljas.

Esimest korda jõudis sarja vabariiklikul etapil auhinnasaajate hulka 11-aastane Travis Viires Viljandimaalt. Lisaks kergejõustikule veel motokrossiga tegelev ja korvpalli mängiv August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi õpilane sai viienda koha kahe meetri ja 55 sentimeetri ületamisega.

"Ei oodanud, et nii kõrgele saan, aga sain ja see oli imeline tunne ka. Tehnika on mul praegu ainus asi. Pean puusad ülesse saama ja siis on vähe kergem hüpata. Mul on see probleem praegu," ütles Viires. "Ma pole kunagi nii suurtel võistlustel käinud. Pigem sellised maakonna omad. Esimene kord suures saalis saada auhind - see on imeline tunne."

Teivashüppe kuues Art Aleksander Tatter Tallinna Reaalkoolist oli kiireim nooremate poiste teisel alal, 60 meetri tõkkejooksus. Tallinna Reaalkooli 10-aastane õpilane ületas hea tehnikaga viis 60 sentimeetri kõrgust tõket. Ta võitis A-finaali 9,51 sekundiga. Teise koha saanud Ange Beni Kouadiot Ruila Põhikoolist edestas väle ja mitmekülgne Tatter 11 sajandikuga.

"Ma arvan, et isa käest, et tema on mind nii-moodi õpetanud. Tema oskab hästi tehnikat õpetada," ütles võitja reporteriks kehastunud rallimehele Romet Jürgensonile.

Samuti TV 10 säranud Art Aleksandri treenerist isa Ahto Tatter ütles naerulsui, et poja kiire eeljooks tõstis finaaliks pulsi kõrgeks. "Muidugi väga rahul. Pulssi ei oska öelda, pulss oli muidugi üleval. Kuna ta eeljooksus jooksis ka parima aja, siis oli väike pinge. Minul oli võib-olla suurem pinge peal," ütles isa Tatter.

Art Aleksander Tatter (vasakul) ja konkurent Ange Beni Kouadio Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Oma uue isikliku tippmargi püstitas Uku Paul Pae, kes sai 9,67 sekundiga kolmanda koha. Eeljooksus valusalt põlve vastu tõket ära löönud Pae ütles, et suutis finaalis näidata paremat keskendumist.

Koolivõimlatest suurtele areenidele võistlema tulevad noored näitavad TV 10 sarja vabariiklikel etappidel startides julgust ja kiiret kohanemisvõimet. "Ma olen käinud korvpallis ja hetkel käin jalgpallis ja kergejõustikus läheb viies aasta," ütles Pae.

Ala võitjaga samas eeljooksus startinud 11-aastane Mirko Konso Rakvere Reaalkoolist sõitis pealinnast koju eeljooksus näidatud 11,16 sekundi ja 33. kohaga 63 poisi seas. "Meil ei ole maakonna etapil nii valju stardipauku nagu siin," ütles neljandat aastat kergejõustikuga tegelev Konso.

Mirkost seitse aastat vanem vend Tirstan Konso võitis mullu U-18 Euroopa meistrivõistlustel kümnevõistluses kuldmedali. "Võttis pisarad silma isegi. Päris äge oli vaadata kuidas ta Euroopa meistriks tuli," sõnas noorem vend.

Kodune tore eeskuju on põlvkonnast põlvkonda toonud aina noori TV 10 Olümpiastarti sarja võistlustele ja spordi juurde.