Tartu tüdrukud näitasid TV 10 Tallinna etapil teivashüppes taset

Lasnamäe kergejõustikuhallis ootas 13-14-aastaseid tüdrukuid ees keerukad ja tehnilised alad, esmalt 60 meetri tõkkejooks ja siis teivashüpe. Tõkkesprindis selgitati kaheteistkümne eeljooksuga 72 sportlase seast välja kuus välejalga, kes said A-finaalis joosta auhindade peale.

Väga tihedas finaaljooksus oli kiireim Tartu Tamme koolis õppiv Marietta Verst 9,27 sekundiga. Ta edestas napi kahe sajandikuga Emma Jürisood Pärnu Sütevaka Humantaargümnaasiumist ja seitsmeteiskümne sajandikuga Lisete Reierit Uulu Põhikoolist.

Sarja rekord selles vanuseklassis kuulub Anna Maria Millendile, kes jooksis 2018. aastal 8,90. Millend on ühtlasi ka TV 10 sarja ajaloo ainus tüdruk, kes on läbinud viie tõkkega 60 meetri distantsi nooremate tüdrukute konkurentsis ajaga alla üheksa sekundi. Edetabelis on teisel kohal Liisa-Maria Lusti 9,15 sekundiga (2018), kolmandal Marietta vanem õde Katarina Verst 9,18 sekundiga (2021) ning neljandal Grit Šadeiko 9,26 sekundiga(2003).

"Mulle kõik meeldis, tegin kaks isiklikku rekordit - teivashüppes ja tõkkejooksus. Tõkkejooksus sain viimase ajaga finaali, aga lõpuks võitsin," ütles Verst.

Reporter Romet Jürgenson uuris välejalalt, kas teivashüpe on sama hirmus kui rallisõit. "Jah, väga hirmus on," vastas Verst. "Ma mõtlen lihtsalt, et suva, mis minuga juhtub. Tähtis on üle saada."

Marietta Verst Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Marietta ületas teivashüppes 3 meetrit ja 40 sentimeetrit. Enamaks oli võimeline vaid teine Tartu tüdruk, Luise Remmel. Tartu Veeriku Koolis õppiv 13-aastane Luise ületas kolmandal katsel 3 meetri ja 60 sentimeetri peale seatud lati. Sellega tõusis ta sarja edetabelis teisele kohale. Seejärel proovis Luise ka ühe sentimeetriga sarja rekordit ületavast kõrgusest - 3.72 - jagu saada, kuid katsed luhtusid napilt.

Nii jäi sarja rekord ikka Margit Kalgi nimele, kes ületas kõrguse 3.71 2012. aasta detsembris Tartus toimunud etapil.

"Ma ei teinud isiklikku rekordit, sellest on kahju," ütles Remmel. "Mu lemmikala ongi teivashüpe ja kolmikhüpe meeldib ka väga. Need on hüppealad ja lihtsalt toredad."

Kahe osavaima teivashüppaja treener on Harry Lemberg, kelle sõnum on, et nii raskel alal on õnnestumiseks vaja enamat kui hea hüppeoskus. "Eks nad on tegelenud selle asjaga ja teine asi on selline mitmekülgsus. Sa pead võimlemisega tegelema ja mõlemad tüdrukud on tehnilised elemendid, mis teivashüppes vaja, endale selgeks teinud," sõnas juhendaja. "Sa pead oma kehast üle olema, osav olema, kiire. Ja mis on kõige olulisem, sa pead olema mentaalselt hästi tugev, julge."

Kolmanda koha sai Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilane Crystal-Eliis Krapp kahe meetri ja 95 sentimeetri ületamise eest. Võistlus pakkus palju häid emotsioone.

Harry Lemberg ja Luise Remmel Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

ERR-i reporter Hanna Hinsberg püüdis ühtlasi kinni oma noorema õe Kaisa, kuid õdedevaheline pöidlamaadlus lõppes paraku noorema võiduga. Kaisa sai lisaks tõkkesprindis ajaga 9,98 sekundit 12. koha.

TV 10 hooaja kolmas etapp toimub märtsi lõpus Tartu Ülikooli Spordihoones. Kavas on kõrgushüpe, kaugushüpe, kuulitõuge ning nooremate tüdrukute teivashüpe.