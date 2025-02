Prantsusmaa oli teist MM-i järjest edukaim medalimaa

Eriti edukaks osutus Prantsusmaa teatesõitudes, kus neljast kullast võideti kolm: naiste teatesõidus, segateatesõidus ja paarissegateates.

Individuaalselt tõid kuldmedalid Eric Perrot (meeste tavadistantsil), Justine Braisaz-Bouchet (naiste sprindis) ja Julia Simon (naiste tavadistantsil).

Kokku sai Prantsusmaa kuus kulda, kaks hõbedat ja viis pronksi.

Teine oli medalitabelis nelja kulla, kolme hõbeda ja kahe pronksiga Norra. Kõik esikohad tõid mehed: Johannes Thingnes Bö võitis sprindi ja jälitussõidu, Endre Strömsheim ühisstardist sõidu ning lisaks oli parim ka teatemeeskond.

Ülejäänud koondistele jagus kaks kulda: naiste jälitussõidu võitis sakslanna Franziska Preuss ja naiste ühisstardist sõidu rootslanna Elvira Öberg.

Kokku said medaleid kaheksa koondist: Prantsusmaa (6-2-5), Norra (4-3-2), Rootsi (1-2-1), Saksamaa (1-1-3), USA (0-20), Tšehhi (0-1-0), Itaalia (0-1-0) ja Soome (0-0-1). Seda on kahe võrra enam kui aasta eest Nove Mestos.

Kõigi aegade edukaim laskesuusariik on aga jätkuvalt Norra. Alates 1958. aastast toimuvatel maailmameistrivõistlustel on teenitud 256 medalit, neist 97 kuldset. Vastavas arvestuses on teine 162 medali ja 65 kuldsega Saksamaa.

Individuaalselt olid Lenzerheides edukaimad prantslanna Julia Simon nelja ja norralane Johannes Thingnes Bö kolme kuldmedaliga.