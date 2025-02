Norra teenis MM-i viimasel võistlusel Strömsheimi juhtimisel kolmikvõidu

Strömsheim eksis esimeses tiirus korra, aga läbis ülejäänud kolm tiiru puhtalt ning jättis siis suusarajal kaasmaalase Sturla Holm Lägreidi kindlalt seljataha. 27-aastane Strömsheim ületas finišijoone ajaga 38.22,6 (1+0+0+0) ning teenis sellega oma karjääri esimese MM-medali individuaaldistantsil.

