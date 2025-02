McDavid tõi Kanadale lisaajal USA üle võidu

Kanada kangelaseks kerkis Connor McDavid, kes viskas võiduvärava, kui lisaaega oli mängitud 8.18. Seega võttis Kanada revanši, sest eelmisel nädalal jäid nad alagrupimängus USA-le 1:3 alla.

"Selline lõpp on ikka väga magus nii meile, meie perekonnale kui kogu riigile," õhkas Kanada väravavaht Jordan Binnington. "Üsna ebareaalne. Olime neile just kaotanud ja see, et saime uue võimaluse ja võitsime nüüd lisaajal, on uskumatu."

Esimesel perioodil viis Nathan MacKinnon kanadalased juhtima, aga Brady Tkachuk viigistas seisu ja siis viis teisel kolmandikul Jake Sanderson omakorda ameeriklased ette. Edu kaua ei püsinud, Sam Bennett seadis taas viigi jalule. Kuna kolmandal perioodil väravaid ei visatud, läkski finaal lisaajale.

Binnington tõrjus 31 pealeviset, seejuures kuus lisaajal. USA väravasuul sai Connor Hellebuyck kirja 24 tõrjet.

Viimati sai USA koondis rahvusvahelisel turniiril võidu 1996. aastal, kui võideti kaheksa meeskonna osalusel peetud jäähoki maailmakarikaturniir. Kanada seevastu on vahepealsel ajal võitnud kolm olümpiakulda ja kaheksa maailmameistritiitlit.

"See teeb meid veel näljasemaks. Teame, et oleme tegelikult Kanadaga võrdsed, eeldame, et mängime sellistes mängudes nendega ja ka võidame. Oleme saanud palju enesekindlust ja teame, et meie aeg on tulemas," sõnas USA kaitsemängija Zach Werenski.

Nelja rahvuse turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti MacKinnon.