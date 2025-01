Siimer jälitussõitu pääsemisest: minu jaoks positiivne võistlus

Nii Zahkna kui Siimer tegid reedel püstitiirus ühe möödalasu, Zahkna kaotas etapivõidu teeninud ning seejärel karjääri lõpusirgele jõudmisest teatanud Tarjei Böle 1.50,3 ja sai 46. koha. Siimer kaotas 1.59,2 ja sai 53. koha. Mehis Udam (2+0; +2.56,7) oli 83. ja Jakob Kulbin (1+2; +3.44,6) sai 89. koha.

"Olen tegelikult rahul, minu jaoks on üks trahv hea. Lasketiirus tegin täna väga hästi, suusarajal oli teine-kolmas ring juba päris raske," naeris Siimer. "See oli aimatav, siin on iga aasta samamoodi. Tead, et võib tulla, lihtsalt ei tea, kuna tuleb. Tuleb ära kannatada. Tänane võistlus oli mulle positiivne, väga palju oli seda, mis mulle meeldis. Positiivne võistlus," lisas ta.

"Positiivne oli lamadestiir, oli üpris tuulevaikne, läksin kiiresti laskma," kommenteeris Zahkna. "Selle eesmärgiga hoidsin natuke tagasi, kahju, et viimane ring ei olnud täna juurde panna. Sõiduga ei ole rahul, tahaks ikka TOP50 sekka sõita. Rada mulle sobib, kahju, et täna ei tulnud sõit välja."

Pärast Anterselva MK-etapi järel saabuvat väikest pausi ootavad laskesuusatajaid 12.-23. veebruaril Šveitsis Lenzerheides toimuvad maailmameistrivõistlused. "Laskmine on mul korras, õnneks saan end jälitussõidus veel näidata. Selge see, et nüüd algab lühike ja intensiivne periood, nüüd enam niisama suusatamist ei tule," ütles Zahkna.