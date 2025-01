Gröönimaa soovib liituda Põhja-Ameerika jalgpalliliiduga

Poolautonoomne Gröönimaa kuulub Taanile ja vastavalt Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) praegustele reeglitele tunnustavad nad üksnes neid liikmeid, kelle täielikku iseseisvust tunnustab ka Ühinenud Rahvuste Organisatsioon (ÜRO).

Sellest hoolimata on hetkel UEFA-s liikmeid, kes nendele nõuetele ei vasta, näiteks samuti Taani halduses olevad Fääri saared, kes kuuluvad Euroopa katusorganisatsiooni alates 1990. aastast.

CONCACAF-i reeglid on aga lõdvemad ja nad tunnustavad ka autonoomseid territooriume. Seetõttu saatis Gröönimaa jalgpalliliit mullu mais neile liitumissoovi. Geograafiliselt kuulubki Gröönimaa saar Põhja-Ameerika alla.

Nüüd tuli CONCACAF-i peasekretär Philippe Moggiolt kutse 27. veebruariks organisatsiooni peakorterisse Miamis. "Kutse ei ole seotud praeguse geopoliitilise huviga Gröönimaa suhtes," toonitas Gröönimaa jalgpalliliidu president Kenneth Kleist, pidades silmas USA presidendi Donald Trumpi hiljutist väljaütlemist, mille kohaselt peaks Gröönimaa kuuluma Taani asemel USA-le.

57 000 elanikuga Gröönimaa välihooaeg kestab ainult neli kuud ehk maist augustini ja kogu territooriumi peale on kõigest 18 jalgpalliväljakut. "Kogu asi on sirgeselgsuses ja näitamises, et Gröönimaa inimesed on võimekad ja piisavalt vaprad suurtega rinda pistmiseks," ütles rahvuskoondise peatreener Morten Rutkjer.

Gröönimaa rahvuskoondis mängiks plaani kohaselt üksnes sõprusmänge. Näiteks tänavu plaanitakse kolme kohtumist erinevate CONCACAF-i liikmetega. "Mitmed suured jalgpalliriigid tunnevad meiega mängimise vastu huvi," lisas Rutkjer.

Hetkel on CONCACAF-is 41 liiget.