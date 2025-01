Tobreluts: Tuuli tegi koormustestil oma kõigi aegade parima tulemuse

30-aastane Tomingas piirdus Oberhofis sprindis alles 84. kohaga. Kahe tiiru peale kogunes viis eksimust. Treener Indrek Tobrelutsu sõnul on tulemuse taga mitmete asjaolude kokkulangemine.

"Tuuli tegi täna koormustesti ja mõned uuringud, südameuuringud. Selles mõttes on müstiline jah, et Tuuli tegi koormustestil oma kõigi aegade parima tulemuse. Füüsiline seis ei tohiks olla halb. Verenäidud ei ole võib-olla parimate päevade tasemel, aga kõik on normi piires. Ühtegi takistust head tulemust teha ei ole," lausus juhendaja ERR-ile.

"Tuuli on hästi emotsionaalne ja laupäeval ka... ma olen ka enne rääkinud, et see võistlus ei sujunud nii nagu ta ise on planeerinud. Siis ta niiöelda loobub maksimaalsest pingutusest. Me nägime, et Bö loobus eile pingutamisest. Siis ongi koht 80. kandis ja tundubki hullem, kui seis on tegelikult."

"Kõik need testid ja kontrollsõidud ei ole näidanud, et ta peaks nii kehva olema. Mingitel hetkedel halbade asjaolude kokkulangemisel... valime halvad suusad ja ongi halval hetkel tiirus ja tulebki selline tulemus nagu Oberhofis. Lisaks sellele, kui sportlane ise loobub, siis see võimendab seda kehva tulemust," selgitas treener.

"Täna ei ole ühtki põhjust, miks praegu Tuulil see hooaeg on selliselt läinud. Selles mõttes on see natuke müstika. Eks meil mingid mõtted ikka on. Aga kõikidest asjadest ei taha ja ei saa rääkida. Osad on hästi isiklikud ja personaalsed. Aga füüsilisi takistusi täna õnneks ei ole."

Tobrelutsu sõnul on Tobreluts järgmisel nädalal Anterselvas toimuval MK-etapil taas stardis. "Praegu jätkame seda plaani nagu olime teinud," lausus ta. "Et kuidas võiks MM-ini välja jõuda ja seal heas seisus olla. Mentaalselt on Tuulil praegu võib-olla karjääri kõige raskem aeg, aga füüsilisi takistusi hetkel ei ole."