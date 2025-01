Tammeka naiskonna peatreeneriks sai senine Žalgirise juhendaja

Lisaks esindusnaiskonna peatreeneritööle on Lukašenko ülesandeks Tammekas naiste ja tüdrukute jalgpalli koordineerimine ja treeningprotsessidel silma peal hoidmine, vahendab Soccernet.ee.

"Alustuseks tahaksin tänada klubi usalduse ja võimaluse eest, et saan töötada regiooni parimas klubis. Olen õnnelik liitumaks siniste ja valgete perega. Minu eesmärk on aidata Tammeka esindusnaiskonda ja tüdrukute süsteemi. Näen, et siin on palju talenti, kelle arengule soovin kaasa aidata. Ootan huviga ühiseid treeninguid ja mänge," ütles Lukašenko Tammeka kodulehele.

Eestis on ta varasemalt (aastatel 2015-2023) töötanud Tallinna Ararati klubis. Ise on ta jalgpalli mänginud Narva Transi ja Sillamäe Kalevi noortesüsteemides ning Lasnamäe Ajaxis ja Araratis, lisaks on ta mänginud erinevates klubides saalijalgpalli.

Mullu juhendasid Tammekat kaaspeatreeneritena Kaivo Sang ja Hannes Värs. Sang vallandati sügisel usalduse kaotuse tõttu ning ta liitus seejärel Tartu Electraga. Värs siirdus aga Viimsi JK-sse Anastassia Morkovkina abitreeneriks.