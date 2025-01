Tobreluts: Tuuli jätab ilmselt järgmise etapi vahele, olukord on arusaamatu

Neljapäevase naiste sprindi ajal valitsesid rasked ilmastikutingimused, aga Regina Ermits tegi sellele vaatamata ühe möödalasu ning teenis 17. koha. Tuuli Tomingas tegi kahe tiiru peale viis möödalasku ja kaotas üllatusvõitjale Paula Botet'le neli ja pool minutit.

"Juba esimeses vaheajapunktis oli aru saada, et midagi on pahasti," kommenteeris Tobreluts Delfi Spordile. "See, miks ta esimesel ringil oli nii aeglane, on minu enda jaoks seetõttu arusaamatu, et meie viimases ettevalmistuslaagris enne Oberhofi sõitu näitas ka 5. jaanuaril kontrolltreeningul oma parimate päevade taset. Selles mõttes oli tänane kiirus ehmatav."

"Ilmselt jätab Tuuli järgmise etapi vahele, sest mingid lisaanalüüsid on vaja ikkagi teha," lisas Tobreluts. "Kui viimasel kontrolltreeningul tundub, et kõik on okei, ja nüüd neli päeva hiljem tundub, et enam hullemaks minna ei saa, siis selles mõttes on olukord arusaamatu. Nelja päevaga ei tohiks sellist muutust organismis toimuda, kui ei ole just mingit viirust või muud sellist."

Oberhofi MK-etapp jätkub reedel meeste 10 km sprindiga. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.15.

Loe pikemalt portaalist Delfi Sport.