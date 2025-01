HC Panter sai Balti liiga viimaselt üllatuskaotuse

Panter jäi Haabersti jäähallis kaotusseisu juba teisel minutil, kuid Tomi-Petteri Ansio viigistas minut enne avakolmandiku lõppu seisu. Andre Linde viis teise kolmandiku kuuendal minuti Panteri juhtima, aga Riia klubi leidis 32 sekundi pärast vastuse ning viigistas seisu.

Linde viis otsustava kolmandiku alguses taaskord Panteri juhtima, aga lätlased viigistasid viis minutit enne lõpusireeni ning kohtumine läks lisaajale, kus aga väravalisa ei sündinud.

Danii Fursa realiseeris Panteri esimese karistusviske, aga Lenards Sprieslis tegi sama. Seejärel ei suutnud Panter kolme võimalust realiseerida, aga Kristians Utnans tabas Riia eest. Ansiol oli võimalus seejärel veel seeria viigistada, aga soomlane ei suutnud Ivans Kufterinsi üle mängida ja Panter pidi kodujääl leppima 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) kaotusega.

"Ma ei saaks öelda, et oleme roostes," ütles Panteri kapten Rasmus Kiik pärast mängu ERR-ile. "Noored lätlased, nägime ka U-20 MM-ilt, et lätlased oskavad hokit mängida ja eriti noored. Neil on palju andekaid mängijaid ja nemad on just need, kes lähevad aastaga paremaks. Midagi ei ole öelda, au neile, aga kindlasti saame paljut parandada."

"Me ei suuda koguda oma mängu nõrgema vastase vastu, kes on tabelis allpool. Ei suuda end piisavalt kokku võtta, et pingutada võitlustes ja uisutamises. Midagi hullu ei ole, siit on nädalavahetuseks palju õppida," lisas Kiik.

Liigaliidrina jätkab 34 punkti kogunud Zemgale, kes alistas kolmapäeval Vilnius Hockey Punksi lausa 11:2. Teisel kohal on kolme vähema mänguga 33 punkti kogunud tiitlikaitsja Mogo, kes alistas Riia Prizma 5:2.

31 punkti kogunud Panter jätkab kolmandal kohal ning kohtub nädalavahetusel Riia Hokikooliga veel kahel korral, kuid nüüd võõrsil.