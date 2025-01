Peatreener Vassiljev: Flora-sugune klubi peab mõtlema maksimaalselt

Eelmise aasta novembris teatas FC Flora, et klubi uueks peatreeneriks saab Eesti rekordinternatsionaal Konstantin Vassiljev, kes viis esmaspäeval oma äsjaste tiimikaaslastega läbi esimese treeningsessiooni.

"Magasin täitsa normaalselt, aga tunne oli teistsugune, kui astusin riietusruumi teisest uksest. Kindlasti on vaja natuke aega harjumiseks," ütles ta ERR-ile. "Igal juhul on oma plussid ja miinused, peame lihtsalt plussid suuremaks tegema."

Keskväljamaestro ütles, et ei oska veel täpselt paika panna, millise mängustiiliga Flora järgnevatel hooaegadel on. "Seda näitab ettevalmistusperiood, peame väga hoolikalt vaatama mängijate tugevaid külgi ja sellest lähtuvalt oma mängu ehitama. Nüüd teile kindlasti ei ütle, et plaan on olemas, see kujuneb ajaga," ütles juhendaja.

"Arusaadav on, et Flora-sugusel klubil peaks olema maksimaalne mõtlemine ja maksimaalsed eesmärgid. Kas see õnnestub täita või mitte, see on teine asi - jalgpall on jalgpall ja vastased on ka tugevad," lisas ta.

15. korral Eesti meistriks tulnud Flora lõpetas mullu Premium liigas neljanda kohaga ning Vassiljevi sõnul selle tulemusega rahule ei jääda. "Sisemine motivatsioon mängijatel ja treeneritel samamoodi - ei ole mõtet mõelda, et neljas ja kolmas koht on tore. Võib-olla hooaja lõpus analüüsime, võib-olla oleme tulemusega rahul, aga algusest peale peame mõtlema positiivselt," ütles peatreener Vassiljev.

Viimase kuu jooksul on nii Markus Soomets kui Vladislav Kreida klubist lahkunud ning jätkavad oma karjääri välismaal. Suures pildis jätkatakse aga sama koosseisuga mis mullu. "Peaaegu kõik mängijad on terved ja saavad alustada, ainult väravavahid teevad meditsiinilise testi veel, homsest on nad meiega. See on hea ja siit hakkame ehitama," ütles treener.

"See, et Soomets ja Kreida lähevad, oli teada juba detsembris, nendega ei olnud lepingut pikendatud ja mina nendega pigem ei arvestanud," lisas ta. "Mul on hea meel, et neil õnnestus nii kiirelt leida klubi välismaalt, soovin neile edu."

FC Flora esindusmeeskonna abitreener on Karl Mööl, väravavahtide treener Aiko Orgla, füüsilise ettevalmistuse treener Alonso Davila Lourenco De Lima. Senine peatreener Taavi Viik jätkab tööd FC Flora U-21 meeskonna peatreenerina ning abitreener Taavi Trasberg klubi spordidirektorina.

Flora esindusmeeskonna hooajaeelsete treeningmängude ajakava on hetkel selgumisel. Taliturniiri A-tasandi turniiri esimene kohtumine Nõmme Kaljuga toimub 1. veebruaril.