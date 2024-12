Flora hankis keskväljale jõudu juurde

Tallinn FC Flora teatas, et sõlmis elukutselise mängija lepingu JK Tallinna Kalevi ja Eesti U-21 koondise keskpoolkaitsja Tristan Toomas Teeväliga.

"Mul on väga hea meel FC Floraga liituda!" sõnas 21-aastane Teeväli klubi pressiteate vahendusel. "Flora on hea keskkond, kus ennast tõestada ja mänguminuteid teenida. Soovin esindada klubi väärikalt nii väljakul kui ka selle kõrval. Meeskonnana on meil siht järgmisel hooajal meistritiitli nimel võidelda. Isiklikus plaanis soovin võimalikult palju mängida ning end igakülgselt tõestada ja näidata."

Teeväli on uuele peatreenerile Konstantin Vassiljevile esimeseks täienduseks. "Minu esimene mäng Konstantin Vassiljevi vastu tuli hästi välja – ma loodan, et ta mäletab seda," kirjeldas Teeväli oma esimest kokkupuudet Flora värske juhendajaga. "Ootan Flora esindusmeeskonna hooajaks ettevalmistuse algust põnevusega! Töö alles algab!".

Teevälja jaoks lõppes hooaeg laupäeval, kui Tallinna Kalev alistas Premium Liiga üleminekumängu korduskohtumises Viimsi JK lisaajal 1:0 ning kindlustas jätkamise meistriliigas. "Mängisin Kalevis kaheksa aastat ja klubi on mulle väga südamelähedane. Kui rääkisin meeskonnakaaslastele, et mul avaneb võimalus Florasse siirduda ja end seal proovile panna, siis saadi sellest aru. Olen väga tänulik Kalevile nende aastate ja võimaluste eest! Suur aitäh meeskonnale, treeneritele, klubi liikmetele ja fännidele! Aitäh!".

Teeväli alustas jalgpalliteed Viimsi MRJK-s ning liitus 2013. aastal Tallinna Kaleviga, keda esindas alates erinevatest noorteklassidest kuni esindusmeeskonnani välja. Premium Liigas tegi Teeväli esmakordselt kaasa 2019. aastal, kandes debüüthooajal Kalevi särki kokku 24 mängus.

Teeväli on Flora poolehoidjate jaoks juba tuttav mängija – nimelt liitus ta 2020. aasta suvel Kalevist Flora U-21 meeskonnaga ning mängis selle koosseisus esiliigas ka 2021. aastal. 2022. aasta kevadel siirdus keskväljamees Premium Liigas mänguaja saamiseks FC Kuressaarde laenule ning taasliitus sama aasta suvel Kaleviga, kelle ridades mängis veel kaks ja pool hooaega.

Eelmisel hooajal võitis Teeväli Kalevi koosseisus Premium Liiga pronksmedali, osaledes 33 mängus ja lüües 10 väravat. Tänavu jäi tema Premium Liiga saldoks 31 mängu, viis väravat ja kaks tulemuslikku söötu. Kokku on Teeväli Premium liigas väljakul käinud 123 korral ja löönud 18 väravat.