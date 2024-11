Flora peatreeneriametisse asuv Vassiljev: eesmärk on alati olla tipus

Mängijakarjääri lõpetas Konstantin Vassiljev alles novembri alguses, paar nädalat hiljem kinnitati ta juba uues ametis senise koduklubi FC Flora peatreeneriks

"Kindlasti ma valmistusin väga kaua aega selleks, et kunagi mu mängijakarjäär lõppeb ja tahaks jätkata. See otsus, öelda jah, ei võtnud väga kaua aega, sest enam-vähem ma olin selleks valmis," tõdes Vassiljev.

UEFA kõrgeima treenerikategooria ehk pro-litsentsi kursuse lõpetab Vassiljev detsembri keskel. Varasemalt pole ta tõsises treenerirollis olnud, seetõttu mõistab, et vastutus kohe Eesti edukaimat klubi juhtima asuda on suur. Vaimselt tunneb ta end väljakutseks valmis.

Eesmärk on ka uuel hooajal võistelda esikoha nimel, kuigi põlvkonnavahetuse protsess on Vassiljevi sõnul endiselt pooleli.

"Arvestades klubi staatust, ega muidugi, see on alati eesmärk, et olla tipus. Kolm tärni vapi peal annavad vihje – muidugi me tahame ja teeme selle nimel tööd, aga kuidas see õnnestub, näeb järgmine aasta," mõtiskles Vassiljev. "Selles suhtes on natuke aega ette valmistada asju ja jaanuaris hakkame pihta."

Lähiajal selguvad ka Vassiljevi abilised klubis ning hakkab meeskonna komplekteerimine uue hooaja ettevalmistuseks.