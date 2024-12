Hanna Öberg sel aastal enam ei stardi

Rootsi laskesuusatäht Hanna Öberg teatas, et jätab selle kalendriaasta viimase maailma karika sarja etapi vahele.

Kahekordsel olümpiavõitjal on käsil keeruline hooaja algus. MK-hooaja avaetapil Kontiolahtis jäi tema parimaks tulemuseks sprindis teenitud 13. koht ning sel nädalal piirdus ta Hochfilzenis ühe stardiga, kui sai reedeses sprindis 66. koha.

Rootsi koondis sõidab esmaspäeval Prantsusmaale, kus tuleval nädalal toimub kolmas MK-etapp, kuid Öberg kaaslastega ei liitu, vaid naaseb kodumaale ennast ravima.

"Ma ei tunne, et võistlemine oleks praegu väga lõbus. Ma ei ole veel sellisel tasemel nagu ise soovin," rääkis Öberg teda kimbutavast haigusest. "Praegune olukord on nagu löök näkku. Ma ei usu, et Le Grand Bornandis paremini läheks."

Hooaja eel seadis Öberg endale eesmärgiks võidelda MK-sarja üldvõidu eest, kuid sellest unistusest peab ta loobuma. "Muidugi on see kurb. Nüüd pean uueks aastaks uue eesmärgi leidma, mille nimel pingutada."

Aasta viimane MK-etapp Le Grand Bornandis algab neljapäeval meeste sprindivõistlusega. Naiste sprint on kavas reedel.