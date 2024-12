Kuressaares avati maailmatasemel muruga jalgpallihall

Reedel avati Kuressaares uus jalgpallihall. Just selle spordiala noori harrastajaid on Saaremaal kõige rohkem - enam kui pooltuhat.

"Kuna treeningtingimused on paremad, siis võib-olla selle võrra ka kvaliteet tõuseb," rääkis ERR-ile FC Kuressaare tegevjuht Danel Tiirats. "Ja kui rääkida motivatsioonist, siis oh, kuidas need lapsed juba kibelevad, et saada siia sisse! Motivatsioon on väga laes ja ma arvan, et tulemused tulevad järgi, kui kvaliteet tõuseb."

"Sisuliselt neli jalgpalliklubi on kõik nädalapäevad juba ära broneerinud päevast õhtuni. Nii et klubidel on huvi suur," kinnitas ka Saaremaa Spordikooli direktor Mati Mäetalu.

Lisaks jalgpalluritele said oma saali siin ka võimlejad. Nagu uute asjade puhul ikka, otsitakse unikaalsust. Kuressaare jalgpallihall on Eesti suurim just oma ehitustehnilise laiuse poolest ja siin on maailmatasemel jalgpallimuru.

Kuressaare jalgpallihall läks maksma üle viie miljoni euro, millest poole rahastas riik. Jalgpalliliit näeb jalgpallihallide ehitusega seoses olulist soodustavat kasutegurit, mis võiks aidata Eestit kasvada suuremaks jalgpallimaaks.

"Tegelikult jalgpalli arengu jaoks on praegu võtmekoht ikkagi harrastatavuse kast, selleks, et sealt pealt saaks parema valiku, kellega siis juba tööd teha," kommenteeris jalgpalliliidu president Aivar Pohlak.