Ermits: koht esikaheksas oli miinimum

Ermits ütles, et tulemus oli see, mida paar ootas. "Top8 oli miinimum. Nüüd tagantjärele, kui isu kasvab, top6 oleks hea. Aga vaadates meeste viimast vahetust, siis ütlesin Renele ka, et selline andmine käis, ega kerge ei olnud," ütles Ermits.

Ermits läbis esimesed kolm lasketiiru täiesti veatult, aga eksis siis viimases tiirus püstiselt kahel korral. "Tegin saatusliku vea - natuke libe oli matt, mõtlesin, et ei ole hullu, aga oleks võinud selle sekundi võtta, asendit parandada," selgitas ta. "Kõik viis lasku koguaeg asendis libisesin ja pinge tekkis jalga. Tagantjärele tarkusena oleks võinud stabiilse hea asendi kohe võtta."

Siiski oli ta hooaja esimese esitusega rahul. "Jõudu oli, et sõita, suusk toimis. Ootan põnevusega homset päeva!" lõpetas Ermits.

Zahkna oli õnnelik, et paar tegi stabiilse võistluse. "Pigem üle keskmise hästi, stardinumber 14 ütleb taseme ära, mis me eelmine aasta olime," ütles ta. "Endal kahjuks ei tulnud ühtegi nullitiiru, aga lasin nii kiiresti, et ühe varuga oli sama, mis kontrollitud null ajaliselt."

Ta lisas, et eestlased püsisid terve sõidu vältel kõrgemate kohtade heitluses. "Jõudsime sinna mängu, kus meil oli võimalus. Ei kukkunud kohe alguses, selle üle on väga hea meel," sõnas ta.

Samas tõdes Zahkna, et Kontiolahti rada sobib talle, raskemad sõidud on veel ees. "Tänane ring oli minule sobiv, kui individuaalotsi tuleb varsti, siis näete, mis seis kahjuks tegelikult on. Mul tõusud ei istu, aga täna oli kõva rada ja vurtsu oli esimene vahetus küll sõita, kahjuks viimane ring kukkus ära. Tegelikult heas vormis oleks võinud viimast ringi vintskemalt panna," ütles ta.

Koondise treener Karel Viigipuu ütles, et sihtis kohta esikümnes. "Kaheksanda kohaga tõesti oleme rahul. Kuna siin on laskmisosa nii tähtis sellel võistlusel ja rada oli nii kiire, et sõidus väga suuri vahesid ei ole, siis tulebki kiirelt lasta, täpselt lasta, siis jõuab sellel võistlusel päris kõrgele välja," sõnas treener.

Kontiolahti MK-etapp jätkub laupäeval teatesõitudega, mehed asuvad starti kell 14.30 ning naised kell 18.15. Mõlemad ülekanded on nähtavad ETV kanalitel ning ERR-i spordiportaalis.