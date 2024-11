Zahkna avaetteastest: loodetavasti ei lähe ükski tiir metsa

"Ikka olen põnevil. Täna päev enne võistlust ametlikku trenni tulles väikse võbina tõmbas sisse," lausus Zahkna reedel ERR-ile. "Tegelikult on lahe. Saab lõpuks pikka tööd realiseerima hakata. Suvel olen higistanud ja selle eesmärgi nimel ju kogu aeg treeninud."

Kuigi Kontiolahtis kohati lund napib, siis rada on olemas ja vähemalt reedel üsna kõva. "Täna on jäine. Niiskust on piisavalt, kõrval on palju järvi. Kontiolahti tundub alati külmem kui tegelikult on," iseloomustas Zahkna.

"Sportlastel hakkavad pigem miinus kahega näpud külmetama, aga me oleme tegelikult harjunud. Esimene etapp ongi pime. Lääne-Euroopa sportlased väsivad eriti ära - ütlevad, et ei jõua ära oodata, millal Hochfilzenis järgmine etapp on ja saab päikese kätte minna. Ta ei ole kõige glamuursem etapp, aga meile, Eestile lähedal."

Paarissegateatesõidus soovib Zahkna olla piisavalt kaua kõrges mängus sees. "Loodetavasti ei lähe ükski tiir metsa. Ei pea midagi ulmelist korda saatma, aga single mixed [paarissegateatesõit - ERR] ongi rohkem katastroofide vältimine," ütles ta.

"Aga teha seda kahe sportlase peale kaheksa tiiru järjest - see on päris keeruline. Iseenesest rada on kõikidest MK-radadest kõige lihtsam single mixed - hästi sile maa, tööd tuleb küll kogu aeg teha, aga vahed tulevad pigem väikesed."

"Sõiduga ei anna väga eest ära sõita ja samamoodi on tippudel trahviringi pigem raske järele sõita," ennustas Zahkna. "Kiirused on suured. Ilmselgelt single mixed otsustab alati tiirus, aga siin eriti suure osakaaluga."

ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne Kontiolahti MK-etapi paarissegatesõidust algab laupäeval, 30. novembril kell 14.00.