MK-etapil teise koha saavutanud Lehis: olen hallist udust välja saanud

Katrina Lehis alistas Vancouveris toimunud epeevehklemise MK-etapil poolfinaalis Nelli Differti ning pääses finaali, kuid pidi seal vastase paremust tunnistama. Lehis tunnistas, et turniir algas tema jaoks keeruliselt, aga see andis talle enesekindlust.

Lehis kohtus pärast alagrupiturniiri esimeses matšis ukrainlanna Anna Maskõmenkoga ning teenis seal napi 15:13 võidu.

"See esimene matš oli täiesti kohutav, vähemalt minu enesetunde järgi. See oli üsna napikas ja ma torkasin ülipalju mööda. See ajas mind kohutavalt endast välja, aga vahepeal oli natuke aega, rahunesin maha ja sain aru, et ega teha ei ole midagi," ütles Lehis ERR-ile.

"Esimene matš on alati väga raske. See on mingisugune barjäär edasiseks päevaks tihtipeale. Ma arvan, et hästi raske võit kindlasti mingisuguse enesekindluse andis kusagil sisimas. Töötas ilmselt ikkagi minu kasuks," lisas ta.

Seejärel jätkas eestlanna aga võimsalt, kui alistas siis šveitslanna Pauline Brunneri 15:9 ning seejärel Pariisi olümpial pronksi võitnud ungarlanna Eszter Muhari sama tulemusega. Veerandfinaalis alistas ta Ukrainat esindava Emily Conradi 15:7 ning pääses siis poolfinaali, kus kohtus Pariisi olümpial neljanda koha saavutanud kaasmaalase Nelli Differtiga.

Lehis teenis eestlannade duellis Differti kindlalt 15:6, kuid pidi siiski finaalis tunnistama korealanna Sera Songi nappi 15:13 paremust.

Katrina Lehis Autor/allikas: Augusto Bizzi/FIE

Paariaastase madalseisu seljatanud Lehis ütles, et tunneb ennast heas vormis. "Need ajad vahepeal, paar aastat olid väga rasked," ütles ta. "Praegu ma tõesti tunnen, et ma jälle saan aru, mulle jälle meeldib vehelda. Ma naudin seda, isegi kui on raske."

"See tulemus näitab ka, et ma ikkagi hallist udust olen välja saanud ja selle üle on mul kõige parem meel," lisas ta.

Võistkondlikul võistlusel saavutas Eesti naiskond viienda koha, kui kaotas veerandfinaalis Prantsusmaale 26:27. "Saime hästi hakkama, võib-olla natuke oli krampi sees. Teadsime, et suudame hästi vehelda, olime just seda teinud. Me väga tahtsime, aga tihtipeale see tahtmine võib tekitada lisapinget, lisastressi. Kõik pingutasid niimoodi, et ei olnud otsa ega äärt," rääkis Lehis.

"Seekord viiendad, ei ole halb tulemus. Kindlasti me ei saa olla väga pettunud, aga loomulikult oleks tahtnud rohkemat. Nüüd meil on natuke aega tööd teha, teeme paar laagrit ja siis järgmine võistkonna võistlus on juba veebruari alguses," lõpetas ta.