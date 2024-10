Eesti jäähokimängijad osalesid taas Venemaa turniiril

Eesti võistkond, kes esindas korraldajate sõnul Eesti Vabariiki, saavutas turniiril esikoha. Huvitav on ka see, et Eesti hokimehed mängisid Venemaal vana Vipersi klubi logo all, kuigi klubil on nüüd juba uus logo, vahendab Delfi Sport.

"Meile teadaolevalt ei ole ükski Eestis hokiliidu süsteemis litsenseeritud mängija osalenud. Selgitame nime [Vipers] kasutamise tausta välja," kommenteeris Eesti jäähokiliidu juhatuse esimees Rauno Parras Delfile.

Vipersi juhi Dmitri Kisilevitši sõnul mängis turniiril 50-aastastest meestest koosnev amatöörmeeskond, kellel pole Eesti jäähokiliiduga mingit pistmist. "Seda, et nad osalesid vana Vipersi logoga T-särkides, arutame nendega kindlasti läbi ja palume, et nad edaspidi klubi nime ja meie logo ei kasutaks," lisas Kisilevitš.

See pole esimene kord, kui Eesti hokimängijad on pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse Venemaa võistlustel osalenud. Tänavu veebruaris sõitsid Tartu Välk 494 hokimängijad Kaasanisse ja võtsid osa "Tulevikumängudest".

Eesti jäähokiliit peatas seejärel kõigi Eesti jäähoki liigadesse registreeritud mängijate litsentsid, kuid juba veebruari lõpus esinesid Narva hokimängijad Venemaal toimunud turniiril fiktiivsete nimede all.