Flora teenis pingelise lahingu järel Kalju vastu võidu

Flora alustas kohtumist 569 pealtvaataja ees tempokalt ning leidis mitu võimalust, kuid ei suutnud ühtki realiseerida. 33. minutil jäi kodumeeskond aga hoopis kaotusseisu, kui Kalju mängis ilusti palli Nikita Komissarovile, kes külalised juhtima viis. Poolaja lõpus oli veel võimalusi, kuid riietusruumidesse mindi Kalju 1:0 eduseisul.

Teine poolaeg algas samuti võimalusterohkelt ning mõlemad meeskonnad pääsesid löögile, kuid esimesena suutis realiseerida Kalju, kui Guilherme Henriques Da Silva Carvalho paremalt äärelt jooksma pääses ning külalised 2:0 juhtima viis.

Tagaajaja rolli jäänud Flora leidis vastuse 65. minutil, kui Andreas Vaher nurgalöögiks kõige kõrgemale kerkis ja peaga palli väravasse suunas. Flora asus seejärel korralikult survestama ning leidis 83. minutil viigivärava, kui Maksim Kalimullin Kalju kastis üksi jäi ja seisu viigistas.

Vaid neli minutit hiljem määrati võõrustajale penalti, kui Kalju väravavaht Maksim Pavlov karistusalas Tony Varjundile vea tegi. Sergei Zenjov 11 meetri pealt ei eksinud ning Flora asus kohtumist juhtima.

Üleminutitel sai Kalju veel võimaluse, kui Andreas Vaher oma karistusala joonel vea tegi ja sellega teise kollase kaardi teenis. Nikita Ivanovi karistuslöök lendas aga vastu latti, misjärel kõlas kohtuniku lõpuvile ja võõrustaja teenis tähtsa 3:2 võidu.

Kuigi Tallinna FCI Levadia on juba meistritiitli kindlustanud, muutus Flora võiduga heitlus teise koha nimel palju põnevamaks. Pärast 33 mänguvooru on Kaljul 66 punkti, kuid Flora jääb vaid kahe silma kaugusele ja kolmapäeval samuti kolm võidupunkti teeninud Paide Linnameeskond on omakorda Florast vaid ühe punkti kaugusel.

Enne mängu:

Mõlemad meeskonnad püsivad medalikonkurentsis ja soovivad tagada kõrge kohaga koduses liigas endale koha eurosarjas. 33. vooru eel on Kalju liigatabelis 66 punktiga teisel ja Flora 61 punktiga kolmandal kohal.

Senisest kolmest omavahelisest mängust kaks esimest lõppesid viigiliselt (2:2 ja 0:0), kuid septembri lõpus peetud kohtumises võttis Kalju Alex Matthias Tamme ja Ivans Patrikejevsi tabamustest 3:0 võidu.

"Eelmine mäng Floraga ei ole enam kellelgi meeles. Selleks, et kolmapäeval võita, tuleb anda maksimum igas elemendis," märkis Kalju ründaja Guilherme Carvalho.

Möödunud nädalavahetusel pidi Kalju kodus Narva Transi vastu 2:2 viigiga leppima. Flora tunnistas võõrsil lähima jälitaja Paide Linnameeskonna 2:1 paremust.

"Eelmises mängus Paidega ehitasime endale kaks väravat ja see läks meile kalliks maksma. Seekord Kaljuga mängides soovime ehitada väravad vastaste võrku. Pantrid on olnud sellel hooajal rünnakul kavalad, jõulised ja kiired. Valmistume selleks ja tahame nendega paremini hakkama saada kui eelmisel korral. Tuleb kindlasti korralik andmine. Jaht medalitele on endiselt täies hoos," rääkis Flora treener Aiko Orgla.

Kolmapäevase lahingu peab mängukeelu tõttu vahele jätma Flora poolkaitsja Vladislav Kreida. Kaljul mängukeeluga mängijaid ei ole.