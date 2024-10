Viik: meil on väga lihtne, võidame kõik mängud ja eurokoht on käes

Tallinna FC Flora teenis jalgpalli Premium liigas olulise võidu, kui tuli Nõmme Kalju FC vastu koduväljakul kaotusseisust välja, et 3:2 võit vormistada. Flora peatreener Taavi Viik ütles ERR-ile, et liigatabeli poole vaadata pole vaja, sest eesmärk on ülejäänud kolm mänguvooru võidukalt läbida.

Flora jäi koduväljakul Nõmme Kalju vastu 54. minutiks 0:2 kaotusseisu, kuid kaevas sellest välja ning viigistas 83. minutil. Vaid neli minutit hiljem sai Flora penalti, mille realiseeris Sergei Zenjov, et teise koha heitluses olulised kolm punkti võtta.

Flora peatreener Taavi Viik ütles pärast võitu, et meeskond mängis hästi. "Ma ei tea, kas näljasem olime, aga suures plaanis tegime hea mängu. Võistkond näitas sisu, jätkasime oma rutiini, kuidas väljakul mängime ja lõpuks hakkasid võimalused sisse ka minema, mida meil oli täna päris korralik arv," sõnas juhendaja.

Tallinna FCI Levadia on küll juba meistritiitli kindlustanud, kuid võitlus teise koha nimel läks kolm mänguvooru enne hooaja lõppu märksa huvitavamaks. Kalju on 66 punktiga teisel kohal, kuid Flora vähendas võiduga vahe kahele punktile. Florast omakorda punkti kaugusele jääb Paide Linnameeskond, kes alistas kolmapäeval Pärnu JK Vapruse 1:0.

"Teise poolaja lõpus korra igaks juhuks küsisin seisu, aga meil pole praegu mõtet tabelit vaadata," ütles Viik. "Kõigil on veel kolm mängu ees. Meil on väga lihtne, võidame kõik mängud ja miinimum on eurokoht käes. Rohkem seda tabelit pole praegu mõtet vaadata."

Nõmme Kalju peatreener Nikita Andrejev tõdes, et noored mängijad läksid eduseisus veidi närvi. "See on hooaja põnevaim osa, meil on tugevad vastased ja mõned noormängijad ei ole veel piisavalt kogenud, et tulemuse peale mängida. Olime mõnes hetkes liiga närvilised, aga meil on veel aega. Kolm mängu mängida ja kõik on meie kätes," sõnas Andrejev.

"Flora oli täna värskema ja parem, aga me mõtleme järgmise mängu peale. Pühapäeval tuleb meie jaoks väga oluline mäng," lisas Andrejev, kelle klubi kohtub järgmisena Levadiaga.