Narva PSK jätkab koduses liigas kaotuseta

Narva jäähallis peetud kohtumise normaalaeg lõppes seisul 3:3 ja kuna lisaajal väravaid ei visatud, selgitati võitja karistusvisetes, kus jäi peale Narva.

Narva PSK on kolmest mängust saanud nüüd kolm võitu ja jätkab ainsana kaotuseta, Sputnik on liigatabelis teisel kohal.

Laupäevastes kohtumistes alistas Tartu Välk 494 kodujääl 8:3 Everesti ning HC Vipers oli 4:1 parem HC Panterist. Välk 494 on liigatabelis kolmas ja Everest neljas, esimese võidu saanud Vipers on viies ja mõlemad senised kohtumised kaotanud Panter on viimane ehk kuues.