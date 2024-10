Paide treener: loodan, et pealtvaatajad nautisid mängu

Paide asus kohtumist 25. minuti penaltist juhtima ja juhtis kuni 81. minutini, mil Mihhail Orlov seisu viigistas. Kaljul oli 88. minutil võimalus penaltiga viigistada, kuid Alex Matthias Tamm ei suutnud puurilukk Ebrima Jarjut üle mängida ja mäng lõppes 1:1 viigiga.

"Punkt on loomulikult okei. Meil on Paidega sellised huvitavad mängud kogu aeg, täna oli viik õiglane tulemus," sõnas Kalju treener Artjom Artjunin pärast mängu. "Me ei andnud Paidele [võimalust] lähemale tulla, kõik on meie kätes ja peame edasi töötama."

Kalju on liigatabelis Tallinna FCI Levadiast 12 punkti kaugusel, aga juhib teise koha heitluses Tallinna FC Flora ees ise nelja silmaga. Paide Linnameeskond vaatab esikolmikule väljastpoolt sisse, jäädes Florast ise nelja punkti kaugusele.

"Nad olid viimased 25 minutit parem tiim. Me ei mänginud nagu tahtsime," ütles Paide treener Ivan Stojkovic. "Meie esimene eesmärk on Flora kätte saada ja siis muretseme Kalju pärast. Mitu mängu on veel minna, lõpetame hooaja täpselt seal, kus peame. Pärast 36 mänguvooru on tabel küllaltki aus. See ei ole sprint, vaid maraton."

"Austan nende treenereid, neil on suurepärane hooaeg. Me proovisime mängida oma mängu hoolimata olukorrast. Proovime oma identiteeti luua, kui vahetad meie särgid ära, siis tead ikka, et see on Paide. Loodan, et pealtvaatajad pealtvaatajad nautisid mängu," lisas Paide treener.

81. minutil pidi Paide väravavaht Ebrima Jarju palli selja tagant ära tooma, aga seitse minutit hiljem päästis ta viigipunkti ning teenis sellega mängu parima auhinna. "Jäin paigale kuni [Alex Matthias Tamm] otsuse tegi. Ta lööb alati sinna poole, aga ma ei saanud enne liigutada," selgitas ta pärast mängu olukorda.

"Keeruline mäng, mängisime nii hästi. Üks viga ja loovutasime värava," lisas Jarju. "Aga mängime hooaja lõpuni välja. Olukord pole parim, aga peame siin näitama, milline meeskond me oleme. 15 punkti on veel saadaval, meil on veel võimalus kolmas koht ära võtta."