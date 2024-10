Medalinõudlejad Paide ja Kalju jäid pingelise lõpu järel viiki

Mäng algas rahulikult, kuid 22. minutil saatis Paide mängija Siim Luts paremalt äärelt kasti tsenderduse, mis põrkas vastu Kalju kaitsja kätt. Pärast konsultatsiooni videokohtunikuga määrati võõrustajale penalti, mille realiseeris Patrik Kristal.

Kalju jõudis 37. minutil väravani, kuid VAR-i abil määrati, et eelnenud olukorras oli suluseis, mistõttu väravat ära ei loetud ning poolajapausile mindi Paide 1:0 eduseisul.

Paide üritas pea 300 pealtvaataja ees eduseisu kindlustada, kuid kumbki meeskond teise poolaja esimese 35 minutiga väravani ei jõudnud. Kalju suutis siis aga 81. minutil viigistada, kui vasakult äärelt saadi kiirelt ründama ning Mihhail Orlov suutis palli Paide väravavahist Ebrima Jarjust mööda saata.

Jarju kerkis aga mängu lõpus hoopis Paide kangelaseks, kui 88. minutil määrati taaskord VAR-i abiga külalistele penalti. 11 meetri pealt läks lööma ei keegi muu kui Alex Matthias Tamm, kuid Jarju võttis tema alla vasakule paigutatud löögi kergelt ära.

Üleminutitel jäi Kalju hoopis arvulisse vähemusse, kui Nikita Komissarovile anti ohtliku vea eest punane kaart. Enam väravaid aga ei sündinud ning sündmusterohke kohtumine lõppes 1:1 viigiga.

Täna õhtul kohtuvad Premium liigas veel Pärnu JK Vaprus ja FC Kuressaare.

Enne mängu:

Paide ja Kalju kohtuvad sel aastal juba viiendat korda. Aprillis teenis Kalju koduväljakul 2:1 võidu, ent veidi vähem kui kuu aega hiljem võttis Paide Tipneri karikavõistlustel revanši 3:1. Maikuu lõpus jäi taas peale Kalju, sel korral 2:0 skooriga. Septembris saatis edu Paidet, kui võõrsil teeniti 4:2 võit.

Mõlema meeskonna eesmärgiks on lõpetada Premium liiga hooaeg medaliga ja kindlustada sellega pääs eurosarja mängudele. Kalju on liigatabelis 64 punktiga teisel kohal. Paide paikneb neljandal tabelireal ning on tänasest vastasest kaheksa punkti kaugusel.

"Hooaja lõpp vaikselt paistab ja väga head ja tugevad mängud on ees. Kindlasti tahame igat mängu võita," sõnas Kalju ründaja Gulherme kohtumise eel.

Mängukeelu tõttu jäävad eemale Paide kaitsja Gerdo Juhkam ning Kalju kaitsja Marlone Foubert.

Peakohtunikuna on ametis Kevin Kaivoja, keda abistavad äärtel Sander Saga ja Sten Klaasen. Neljas kohtnik on Erik Reinumängi ning VAR-i eest vastutavad Marko Liiva ja Riivo Stolts.

Pühapäeval pannakse pall mängu ka Pärnus, kus sealne Vaprus võõrustab FC Kuressaaret. Avavile kõlab Pärnu Rannastaadionil kell 17.00.