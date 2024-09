Real sai FIFA uues sarjas otsepääsme finaali

FIFA Intercontinental Cup asendab oma formaadilt senist klubide MM-i, mille asemel hakatakse pidama 32 klubiga suurturniiri, mis leiab aset iga nelja aasta tagant. Esimene "suur" klubide MM peetakse 2025. aastal.

Kuni 2004. aastani selgitasid Euroopa ja Lõuna-Ameerika meistermeeskonnad omavahel tiitli, mida tunti Intercontinental Cupi nime all ja sellest inspireerituna jätkatakse nüüd sama nime all, ehkki siia on kutsutud kõikide kontinentide meistrid.

Kui Euroopa klubi alustas klubide MM-i poolfinaalis, siis seekord saab Real otsepääsme finaali, kus talle vastane klubi mõnest teisest regioonist.

Juba pühapäeval, 22. septembril peavad esimese ringi matši Araabia Ühendemiraatide klubi Al Ain ja Uus-Meremaa klubi Auckland City. Selle kohtumise võitja läheb 29. oktoobril Kairos vastamisi sealse Al Ahlyga.

Ülejäänud kolm turniiri kohtumist peetakse Kataris Dohas. 11. detsembril lähevad vastamisi Põhja- ja Lõuna-Ameerika tšempionid. Praeguseks on teada, et põhja poolt (CONCACAF) esindab Mehhiko klubi Pachuca.

29. oktoobri ja 11. detsembri mängu võitjad kohtuvad omavahel 14. detsembril Challenger Cupi nimelises eelfinaalis, mille võitja läheb neli päeva hiljem finaalis vastamisi Realiga.

Finaal peetakse 18. detsembril, mis tähistab ühtlasi Katari rahvuspüha ja kahe aasta möödumist MM-turniiri finaalist Argentina - Prantsusmaa.