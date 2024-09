Pärnu treener Prins: sellised väravad on ikka valusad

Pärnu Vapruse treener Igor Prins ütles, et meeskond tegi hea mängu, aga kaotus oli valus. "Pulss on kõrge. Ikka on valusad sellised lisaaja väravad, ei suutnud seda olukorda ära klaarida," ütles juhendaja.

"Aga tegelikult on positiivset küll ja küll. Ma küll olen seda meelt, et tegelikult kutid tegid väga hea mängu. Esimene poolaeg oli okei, teise poolaja alguses lasime Tartul palju palli kõigutada, aga vahetused tõid jälle elevust sisse. Tasakaalustasime ära mängu, aga lõpud on sellised. Kahju," lisas ta. "See mäng näitas, et suudame mängida ja midagi hullu pole."

Juba teisel minutil kaotusseisu jäänud Tammeka treener Marti Pähn ütles, et meeskond lasi varastest väravatest end liigselt mõjutada. "Tuleb tunnustada Pärnut, nad olid mängu alguseks väga hästi valmis. Tuleb endale tuhka pähe raputada, kui sulle lüüakse esimesel minutil tsenderdusest värav, siis see näitab, et sa pole päris kohal," ütles Pähn.

"Poolaja lõpus saime enam-vähem paika ennast väljakul. Mulle meeldis, kuidas teisel poolajal mängu tulime, tahtsime mängu tagasi saada ja näitasime, et suudame võimalusi tekitada. Kokkuvõttes läks lõpu peale, esmapilgul võib punkti eest õnne soovida, aga oleks tahtnud, et oleksime paremini mänginud esimesel 35. minutil," lisas Tartu treener.

Mängu parimaks valiti Pärnu kapten Magnus Villota, kes kahetses kasutamata jäänud võimalusi. "Endal oli ka miljon võimalust kasvõi see 3:1 lüüa. Oleks pidanud ära otsustama selle mängu, aga näed, jalgpall. Üks õnnetu pikk pall ja mängija vaba ja rikošett - 2:2," rääkis Villota.

Tammeka püsib 32 punktiga Premium liiga tabelis viiendal real, Vaprus on 25 punktiga kaheksandal kohal ning sama palju punkte on ka FC Kuressaarel.

Neljandik hooajast on veel ees, kas Villota usub, et Pärnu suudab võidureele naasta? "Muidugi usun. Kui vaatad, kuidas alustasime mängu, olime väga valmis mänguks, tahtsime väga kolme punkti saada. Mehed olid üles köetud ja ma usun, et jääme püsima, kui nii mängime," vastas kapten.

"Täna oli halb päev. Punkt on ka asi, aga lõpp polnud see, mida soovisime. Järgmine mäng juba pühapäeval, lähme võitma!" lisas Villota.

Premium liigas ootab ees tihe nädalavahetus, kui laupäeval ja pühapäeval peetakse kokku viis kohtumist. Pühapäeval kannab ETV2 ja ERR-i spordiportaal üle Nõmme Kalju FC ja JK Tallinna Kalevi mängu.