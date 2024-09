Väravast ilma jäänud Sappinen: oleksin pidanud natukene kannatlikum olema

Eesti koondisel õnnestus Slovakkia surve all vastu pidada 70 minutit, kuid seejärel asusid vastased Tomaš Suslovi väravast juhtima. Eesti pingutas edasi, lõi ka ise lõpuminutitel võimalusi, kuid pidi leppima 0:1 kaotusega.

"Praegu olen väga pettunud. Loomulikult olid vastasel oma võimalused siin, esimesel poolajal mõned momendid. Ei olnud õnneks kordagi seda tunnet, et oleme kogu aeg sellise suure surve all, et kogu aeg on värav õhus – need olid sellised üksikud momendid," rääkis Eesti peatreener Jürgen Henn mängu järel.

Peatreeneri sõnul tuleks Eestil teatud momentides otsustavamalt tegutseda. Rauno Sappinen sai korra palli ka väravasse, ent suluseisust. Väravavõimalusi lõi Eesti neljapäevases kohtumises napilt, raamidesse lendas vaid kaks lööki.

"Jah, need ongi need väikesed asjad. Võib-olla see minu suluseisu olukord, ma oleksin pidanud natukene kannatlikum olema. Kui jõuame palliga kasti, siis tuleb natukene targemaid otsuseid teha – meeter siia-sinna, need on väikesed detailid, mis jäid täna puudu," märkis Sappinen.

Eesti parimana säras väravasuul Karl Jakob Hein, kelle tõrjed Eesti mitmel puhul halvimast päästsid. Hein tunnustas siiski ka kaitseliini tööd, mida kohati tuli teha intensiivselt kogu meeskonnaga.

"Ma arvan, et üldkokkuvõttes olime tublid. Jalgpallis on vaja kannatada igas mängus, mingi periood, on see siis pikem või lühem. Slovakkia on kvaliteediga meeskond, nad panid surve peale ja tekitasid võimalusi, aga me kaitsesime kohati päris hästi," ütles Hein.

Rahvuste liiga järgmise mängu peab Eesti pühapäeval võõrsil Rootsiga.