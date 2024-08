Saksamaa kõrgliigas debüteerinud Mets: Bundesliga on väga brutaalne

"Kui lõpptulemusest rääkida, siis pigem jäi küll selline tunne, et meilt rööviti see tulemus. Bundesliga ongi, nagu esmamuljel tundub, väga brutaalne, et kui sa oma võimalusi ära ei löö, siis vastane suudab praktiliselt ei millestki sulle ära lüüa. Heidenheim tegi ainult kaks lööki raamidesse, aga mõlemast löögist sündis värav. Meil oli täna palju võimalusi, aga kahjuks me ei suutnud ise esimesena lüüa," analüüsis Mets kohtumise järel Eesti ajakirjanikele.

"Tulemuse mõttes oli see meie jaoks kindlasti suur pettumus. Mängisime väga korraliku avamängu ja omasime häid võimalusi, aga lõpptulemus on karm. Teistpidi, võin öelda, et väga uhke tunne on! Väga pikk ja raske aeg sai seljatatud ja suutsin sellest välja tulla niimoodi, et täna mängin Saksamaa kõrgliigas. Ma olen selle saavutuse üle ääretult õnnelik," lisas Eesti koondise kapten.

Peamine erinevus kõrgliiga ja esiliiga vahel on Metsa arvates mängijate individuaalne kvaliteet. "Kui esiliigas mõne asjaga võib-olla pääseksid, siis kõrgliigas on nii, et iga eksimus karistatakse valusalt ära. Need, kes mängu vaatasid, nägid, et see oli kooliraha, mida meie täna maksime. Lasime endale väga lihtsates olukordades ära lüüa. Mänguliselt polnud vastastel praktiliselt ühtegi võimalust. See ongi peamine erinevus kahe liiga vahel. Esiliigas oleksime suutnud selle mängu enda kasuks kallutada, aga täna me ei suutnud i-le täppi panna."

St. Pauli läks uuele hooajale vastu uue peatreeneriga. Mullu meeskonna esiliiga võitjaks tüürinud Fabian Hürzelerilt võttis suvel peatreeneri ameti üle Alexander Blessin. Metsa sõnul jäi uus juhendaja esitusega rahule.

"Ta oli mängu järel positiivne. Ütles, et tegime hea mängu, kuid meil jäi löögitäpsusest puudu. Üldpildis saime oma kodutöö hästi tehtud, sest vastastel ei tekkinud mängulisi võimalusi. Suutsime kaitses hästi seista ja nende tsoonid kinni panna. Need asjad, milles enne mängu kokku leppisime, täitsime ilusti ära, aga tegime kaks viga, mida Bundesligas ei andestata. Mängijatena peame sellistes olukordades vastutuse võtma ja paremini käituma."

Tuleval nädalavahetusel sõidab St. Pauli teise vooru raames külla Berliini Unionile.