Vennad Tiislärid: iga tegevus on võistlus meie vahel

Laskesuusatajad Karl Rasmus ja Karl Ramses Tiislär ütles ERR-ile, et igasugune tegevus toob nende vahel võistlushimu välja.

Karl Rasmus Tiislär tegi Otepääl toimunud suvebiatloni maailmameistrivõistlustel viimasel päeval suurepärase sõidu ning lõpetas jälitussõidus kaheksanda kohaga.

"Alguses mõtlesin, et lähen rahulikult välja ja ei hakka teisi taga ajama. Sain heasse punti ringi keskel ja viimase laskumisega tulin pundi ette välja tuulest, tiirus läks päris hästi ja siis hoidsin sama rütmi läbi võistluse. Kuulsin, et olen esikümnes ja siis panin täiega. Emotsioonid on päris head," ütles ta pärast sõitu ERR-ile.

"Täna oli eriti [pealtvaatajaid] raja peal. Pea iga nurga pealt keegi täiega röökis järgi, täna ikka seda tuhinat tuli palju," ütles Karl Rasmus kodupubliku toetuse kohta.

Tema vend Karl Ramses lõpetas jälitussõidus 38. kohaga. "Iga tegevus on võistlus meie vahel, kes saab paremini ja kiiremini," ütles pühapäeval kiirem olnud Karl Rasmus.

Kas vennad on üksteise suurimad konkurendid või hoopis suurimad toetajad? "Mõlemat, toetust ja konkurentsi on kõvasti," ütles Karl Ramses.

"Kui on kõige suurem konkurent rajal, siis pingutad rohkem. Või kui iseendal läheb halvasti ja teisel läheb hästi, siis ikka on rõõmus meel," lisas Karl Rasmus.