Mandzõn tuli maailmameistriks ka jälitussõidus, Kehva ja Tiislär esikümnes

Laupäeval sprindisõidus maailmameistriks tulnud Mandzõn sõitis pühapäeval samuti suurepäraselt ning eksis esimeses kolmes lasketiirus vaid korra. Viimases tiirus jättis ta küll püsti kolm märki, kuid selleks ajaks oli edu juba sees ning aeg 26.44,8 tegi temast kahekordse maailmameistri.

Ukrainlasele järgnesid võimsat suusahoogu näidanud norralased Sivert Gerhardsen (0+0+2+2; +18,8) ning Kasper Kalkenberg (0+0+2+2; +22,5). Esimesena jäi medalist ilma Slovakkia mees Jakub Borgula (1+0+3+0; +27,7), viiendana lõpetas poolakas Jakub Potoniec (1+0+1+0; +31,0).

Mark-Markos Kehva tegi väga tubli sõidu ning eksis nelja tiiru peal vaid kaks korda, lõpetades kuuenda kohaga (+36,2). Kaheksanda koha teenis Karl Rasmus Tiislär, kes kaotas võitjale 54,3 sekundiga (0+2+0+1).

Kehva tõdes pärast sõitu, et väga palav oli. "Tegelikult enda peas mõnele inimesel ütlesin ka, et võiks lilled ära tuua siit nelja tiiru võistluselt. Tegelikult võistluse endaga olen kolmest päevast tegelikult kõige vähem rahul. Sõidu pool oli aja poolest täitsa okei, aga nii raske oli. Ma eeldan, et teistel oli ka raske kolmas päev võistelda. Kõik see palavus, peale esimest ringi oli ainult võitlus, rajal oli juba kolmandal ringil külmavärinad," ütles ta ERR-ile.

Ta ütles, et oleks võinud lühikese trahviringi tõttu vahest rohkem riskida ning lamades kiiremini lasta. "Aga kes teab, oleks riskinud ja viis mööda lasknud, räägiks praegu teist juttu," sõnas Kehva. "Olen rahul, et on selge areng näha nii suusasõidus kui laskmises. Hetkel on kõik korras ja jään talve ootama."

Ramses Tiislär saavutas MM-il 38. koha (1+1+1+2; +4.41,4), Rasmus Vainomäe ületas finišijoone 49. kohaga (2+2+2+1; +7.00,1) ning Oliver Orupõld saavutas 51. koha (1+1+2+2; +7.09,6).

Enne võistlust:

Nagu ikka, pandi pühapäevase jälitussõidu järjestus paika laupäevase sprindisõidu järgi, mis tähendab, et esikohalt stardib veatu laskmise abil maailmameistriks tulnud ukrainlane Vitalii Mandzõn.

Tema järel stardivad kolm norralast: Haavard Tosterud saab lähte ukrainlasest 21 sekundit hiljem, Sivert Gerhardsen 26 sekundit hiljem ning Andreas Aas 32 sekundit hiljem.

Kodupubliku ees võistleb viis eestlast. Mark-Markos Kehva stardib 15. kohalt (esimesest 54 sekundit hiljem), sekund hiljem stardib Karl Rasmus Tiislär. Ramses Tiislär saab lähte 37. positsioonilt (1.40), Rasmus Vainomäe 59. positsioonilt (2.44) ning kolm sekundit hiljem stardib viimane võistleja, Oliver Orupõld.