Külm kümnendast kohast: andsin endast kõik, mis anda oli

"Eks ma läksin endast maksimumi andma. Kahjuks kui mööda lased, siis rohkem ei saa võtta. Võrreldes hommikuse eelsõiduga mul nüüd nii head lõpuminekut ei olnud. Minust eespool sõitnud tüdruk oli natukene kaugemal ja kiirem kui eelsõidus. Aga täna oli nii ja andsin endast kõik, mis anda oli," muljetas Külm võistluse järel.

Johanna Talihärm sõitis end 13. kohale. "Teine ja kolmas lasketiir läksid natukene metsa, muidu oli enam-vähem. Sõidus vajusin vahepeal ära, sest mul tekkis väike hingamisprobleem. Siis ma võtsin korraks rahulikumalt, et sellest taastuda ja see aitas. Lõpus sain jälle vajutada."

Pikalt erinevate tervisehädade küüsis vaevelnud Talihärm endale starti minnes väga suuri ootusi ei pannud. "Niimoodi oli hea rajale minna. Võtsin seda nii, et keskendun sellele, mida saan kontrollida ja läksingi seda tegema. Kodus on ikka tore võistelda. Nii palju inimesi on raja ääres toetamas, see on väga tore."

Kolmanda eestlasena startis finaalis Tuuli Tomingas, kes sai kuue möödalasuga 23. koha.

Laupäeval peetakse suvebiatloni MM-il sprindivõistlused.