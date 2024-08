Zahkna: natukene hakkas rappa minema esimese tiiru viimasest lasust

Zahkna tõdes võistluse järel, et kõrgem lõppkoht jäi esimesse lasketiiru. "Tegelikult ihkasin natukene paremat kohta. Ma ei lootnud, et siin laksust medali peale mängin. Esimene ring õnnestus pigem hästi, sain head positsioonid, aga kõik hakkas natukene rappa minema esimese tiiru viimasest lasust."

"Kuna liidripunt oli väga lähedal, siis pidin teisel ringil natukene üle tõmbama. Teises tiirus tuli jälle trahv, siis pidin [järgmisel ringil] jälle üle tõmbama. Viimaseks tiiruks olid silmad natukene pahupidi. Seal läksin pronksmedali eest laskma. Mul polnud seal enam mõtet kindla peale lasta," lisas Zahkna.

Zahkna märkis veel, et võistlus oli päris karm. "Polnud sellist asja, et esimesel ringil hullult tagasi hoitakse nagu mõnikord talvistel MK-etappidel. Meeste teates hoitakse ennast tagasi, aga siin oli juba esimesel ringil päris palju positsioonivõitlust. Tehvandil on väga tehniline rada ja on üks tagasipööre, kus sa ei taha pundi keskele või taha jääda, sest siis jääd piltlikult öeldes trahviringiga maha. Võistlust oli ikka kohe esimesest ringist, nii et tegelikult oli väga vinge."

Laupäeval peetakse suvebiatloni MM-il sprindivõistlused.