Ancelotti kavatseb Reali mängijatele hooaja keskel lühipuhkuseid jagada

"Mängijad vajavad taastumist, nad vajavad rohkem puhkust ja uurime võimalusi mängijatele hooaja keskel individuaalsete puhkuste andmiseks," rääkis Ancelotti laupäevasel pressikonverentsil enne meeskonna hooaja avamängu Mallorca vastu.

"Mõtleme hooaja käigus puhkuste jagamisele, et mängija saaks nädalaks perega olla. Eriti koondislased, kes ei saa rahvusvaheliste mängude ajal tavaliselt ühtegi päeva vabaks. Hindame seda klubi meditsiinilise personaliga," sõnas itaallane.

Ancelotti ütles, et Reali taustajõud mõtlevad juba järgmisele hooajale, kui 2026. aasta suvel Kanadas, Mehhikos ja USA-s 48 meeskonnaga toimuvad maailmameistrivõistlused panevad mängijatele veel lisapingeid. Kolmapäeval UEFA superkarika võitnud Real osaleb sel hooajal Hispaania kõrgliigas, karikasarjas ja superkarikas; Meistrite liigas, FIFA uuel kontinentidevahelisel turniiril ning uues kuues tuleval FIFA klubide MM-il.

"Me mängime seitsme tiitli nimel, aga praegu ei tea me, kus ja millal: me ei tea, millal toimub klubide MM. Järgmine hooaeg võib MM-i tõttu varem alata, seega peame sellele juba sel hooajal mõtlema. Näiteks, kui Vinicius Jr. tuleb Brasiilia koondise juurest tagasi, ei mängi ta kohe koduliigas, vaid puhkab kolm-neli päeva [Brasiilias] ja naaseb alles siis. See on ainus võimalik lahendus," arvas Ancelotti.