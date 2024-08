Raju OM-i korraldusest: mõned asjad jäidki üle jala

Esimest korda pärast 1996. aasta Atlanta mänge ei võitnud Eesti sportlased suveolümpial ühtegi medalit. Nelli Differt saavutas naiste epeevehklemise individuaalturniiril neljanda koha, kaheksa parema sekka tulid nii paarisaeruline neljapaat, kümnevõistlejad Janek Õiglane ja Johannes Erm kui ujujad Eneli Jefimova ja Kregor Zirk.

"Jube raske on anda üldhinnangut: ei saa öelda, et oleks läinud halvasti, ei saa öelda ka, et läks väga hästi. Rahuldav või hea tulemus kindlasti," sõnas Raju Pariisi lennujaamas ERR-ile. "Kui vaadata esikümnesse tulnud sportlaste arvu ja ebaõnnestujate väikest arvu, ütleks, et meil läks üsna hästi."

"Ega mingeid prognoose teha ei saa, iga võistlus on erinev, võib minna paremini ja halvemini. Üldine koondise tase, need kohad, on tegelikult aga väga kõvad," kinnitas EOK spordidirektor.

Küll ei jäänud Raju eriliselt rahule Pariisist saadud kogemusega korralduse osas. "Ikkagi oli asju, mis olümpial saadakse tavaliselt palju kiiremini toimima kui siin. Mõned asjad jäidki üle jala. Parimad mängud eales - seda ma kindlasti ei ütleks. Tribüünid olid täis ja rahvast palju, aga selle alusel ei saa hinnata mängude korralduslikku poolt," tõdes ta.