Pariisi olümpia korraldajad: see oli stressirohke, aga tegime selle ära

2024. aasta Pariisi olümpiamängud algasid turvahirmu ja paduvihmaga, mis segasid teistmoodi korraldatud avamistseremooniat ja Seine'i jõe ääres planeeritud ujumisvõistluste sujuvat kulgemist. Kuid mängud lõppesid sellega, et jõgi mängis Pariisis oodatud keskset rolli.

"Meie ambitsioon oli seda väärt, et selle eest võidelda, tegime tugevaid ja julgeid valikuid, mis ei ole alati kõige lihtsamad," ütles Pariis olümpiamängude korralduskomitee president Tony Estanguet pressikonverentsil päev enne mängude lõppu.

Korraldajad otsustasid, et maratonujumine ja triatloni ujumisosa toimuvad Seine'i jões ning samas kohas leidis aset ka ülemaailmselt tunnustatud avamistseremoonia, mis peeti esmakordselt väljaspool staadionit. Kuigi treeningud ja meeste triatlon lükati vee kvaliteedi tõttu edasi, siis pärast tugevat vihma said planeeritud üritused jões toimuda.

"Seisime silmitsi väljakutsetega, mis puudutavad Seine'i jões ujumist, kuid saavutasime oma eesmärgi," ütles Estanguet.

"Avamistseremoonia päeval sadas nii palju vihma, see ei olnud plaanis. Olime küll oodanud vihma, kuid pidime viimastel tundidel kohandusi tegema ja palju asju muutma, et tseremoonia saaks toimuda. Jah, ma olin närvis, sest ma ei teadnud, mil määral suudavad artistid nende hullumeelsete tingimustega kohaneda. See oli nende poolt tõeline saavutus," lisas Estanguet.

"Meid ei säästetud," ütles Pariis olümpiamängude tegevjuht Etienne Thobois. "Meil olid varuplaanid ja iga kord olime valmis. Oli stressirohkeid hetki, kuid kõik reageerisid professionaalselt. Ettevalmistustöö oli ideaalne."

Turvalisus oli korraldajatele üks suur väljakutse. Saboteerijad ründasid Prantsusmaa kiirrongide võrgustikku mitmete varahommikuste rünnakutega üle terve Prantsusmaa, mis põhjustas avamistseremoonia hommikul kaose reisiliikluses.

"Mäletage neid rünnakuid, reageerisime kiiresti, akrediteerimissüsteem sai küberrünnakust mõjutatud, kuid me lahendasime probleemi nelja tunni jooksul," ütles Thobois.

Mängud pälvisid ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) heakskiidu. Pariisi mängude koordineerimiskomisjoni juht Pierre-Olivier Beckers-Vieujant kiitis korraldajaid võistluspaikade, täismajade ja vaatajanumbrite eest.

"Kui nende mängude jaoks oleks olnud julge ja riskantne stsenaarium, oleks see just selline välja näinud. Need mängud seadsid üles kõrge lati," ütles Beckers-Vieujant laupäeval ROK-i istungil.

"Pariisi inimesed võtsid need mängud omaks, tegelikult ka kogu maailm. Rohkem kui pool maailma elanikkonnast on viimase kahe nädala jooksul mingil moel olümpiamänge jälginud," lisas Pariisi mängude koordineerimiskomisjoni juht.