Tamberi on ikka tervisega hädas: valu ei taha ära minna

Kolm aastat tagasi olümpiamängudel meeste kõrgushüppes koos Mutaz Barshimiga kuldmedalit jaganud itaallane Gianmarco Tamberi kirjutas enne sotsiaalmeedias, et tema olümpiamängud Pariisis on tervisemure tõttu läbi, kuid itaallane plaanib siiski laupäevases finaalis osaleda.

Tamberi sattus vaid paar päeva enne Pariisi olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlust haiglasse ning 32-aastane kõrgushüppetäht kinnitas pärast kvalifikatsioonivõistlust, et teda segavad neerukivid.

Ta pääses kolmapäevasest kvalifikatsioonist tulemusega 2.24 küll edasi, aga oli selgelt häiritud ning üldse mitte nii energiline kui ta tavaliselt on. Laupäeva hommikul tegi ta ühismeediasse postituse, milles kirjutas, et tema olümpiamängud on "läbi".

"Ma lootsin lõpuni välja, hoolimata kõigest, mis juhtunud on, ikka lootsin," kirjutas Tamberi. "Olen saanud nii palju toetust ja tuge, see andis mulle erakordselt tugevust ka see probleem seljatada, aga ju siis pidi lihtsalt nii minema. Ärkasin kell 5 hommikul üles sama valuga, mis mind paar päeva tagasi tabas. Järjekordselt neerukivi. Viis tundi on möödunud ja valu ei taha ära minna."

Samas jättis Tamberi oma osaluse laupäevases finaalis veel avatuks. "Kas ma lähen õhtul areenile? Jah, aga ma tõesti ei tea, kuidas sellises seisundis hüpata saan," sõnas itaallane.

Kvalifikatsioonivõistlus möödus murelikult ka Tamberiga Tokyos kuldmedalit jagama jäänud Katari hüppaja Mutaz Barshimi jaoks, kes tõmbas vasaku jala tagareie ära, kuid suutis siiski finaalikoha kindlustada. 33-aastane Barshim lubas, et on finaalvõistluseks valmis.

Kaks suursoosikut ning olümpiavõitjat ei ole seega parimas vormis, mistõttu avaneb uks näiteks ameeriklasele Shelby McEwenile ning austraallasele Hamish Kerrile. Olümpiavõidule ihub kindlasti hammast ka tunamullune MM-hõbe Woo Sang-hyeok.