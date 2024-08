Põgenike olümpiakoondis pälvis Pariisis oma esimese medali

Olümpialipu all võistlev Ngamba alustas turniiri 3:0 ja 5:0 võitudega, kuid pidi poolfinaalis tunnistama Panama poksija Atheyna Byloni 4:1 paremust. Poksis aga pronksimatši ei peeta, mis tähendab, et nii hiinlanna Li Qian, kes kaotas teises poolfinaalis Caitlin Parkerile, kui Ngamba pälvisid pronksmedali.

2016. aasta olümpiamängudeks kokku pandud koondis alustas esimesel olümpial kümnekesi, kuid 2021. aastal võistles Tokyos juba 29 sportlast, kes on erinevatel põhjustel oma kodumaalt lahkuma pidanud. Pariisis võistleb 37 sportlast 14 erineval alal.

Kamerunis sündinud Ngamba kolis 10-aastaselt Suurbritanniasse ning treenib sealse poksikoondisega, kuid ei saa riigilipu all võistelda, sest tal puudub pass. Lisaks teatas ta 2016. aastal, et on homoseksuaalne ja kuivõrd see on tema kodumaal karistatav, ei taha ta sinna tagasi minna.

Põgenike koondis on teeninud varasemalt medali taekwondo Euroopa meistrivõistlustel, kui Rios Iraani eest pronksi võitnud Kimia Alizadeh 2022. aastal põgenike koondise ridades EM-pronksi pälvis.

Pariisi olümpiamängude poksiturniirid kestavad kuni laupäevani, jagamata on veel kaheksa kuldmedalit.