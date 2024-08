Mart Seim: tervis on piisavalt okei, et esikümnesse tulla

"Kui ma olümpiale minekust teada sain, siis läksin kohe järgmisel nädalal laagrisse. Kokku olen laagerdanud umbes kuu aega ja teinud nii hea ettevalmistuse kui vähegi võimalik oli," sõnas Seim ERR-ile.

Kaks päeva enne võistlust on Seim oma füüsilise vormiga pigem rahul. "Mul oleks võinud natukene rohkem ajavaru olla, et oleksin saanud teha pikema ettevalmistuse ja natukene paremasse vormi jõuda. Aga tegime nii palju kui teha andis. Tervis on okei. Piisavalt okei, et olümpial esikümnesse tulla. Selg, mis mul on viimased kuus aastat rohkem probleeme tekitanud, on hetkel kestnud."

"Tõenäoliselt on minu algraskusteks 175 ja 225," jätkas Seim. "Trennis sai mitu korda rebitud 170 ja tõugatud 220. Ei olnud viimane vint, aga see oli treeningkoormuse pealt. Nädal enne võistlust tõmbame alati koormuse alla, sest siis läheb keha teravamaks ja võistlustel on natukene parem seis."

Kaheksa aastat tagasi saavutas Eesti vägilane Rio de Janeiros seitsmenda koha. Rios võitis oma esimese olümpiakulla grusiin Laša Talakhadze, kes kaitses oma tiitlit Tokyos ja on peamine favoriit ka Pariisis.

"Olen rahul tegelikult juba sellega, et siia jõudsin, aga viimaseks ei taha jääda. Kui esikümnesse tulen, on kõik hästi," ütles Seim. "Esikolmik on enam-vähem teada. Laša on domineerinud viimased kümme aastat. Kaks Armeenia poissi (Varazdat Lalajan ja Gor Minasjan - ERR), kellest üks esindab Bahreini, teevad siin samamoodi 460+. Teistel on neile väga raske vastu saada. Neljandast kuni seitsmenda kohani on siis 450 mäng."

Meeste üliraskekaalu võistlus toimub laupäeval algusega kell 21.30.