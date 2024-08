Ajalugu teinud tailanna lõpetas olümpiakarjääri kuldmedaliga

27-aastane tailanna Panipak Wongpattanakit tuli kaheksa aastat tagasi Rios -49 kg võitlusklassis pronksmedalile, kuid pälvis 2021. aastal Tokyos kulla ning lisas nüüd Pariisist veel ühe olümpiavõidu, kui alistas kaaluklassi finaalis hiinlanna Qing Guo 2:1.

Wongpattanakit teatas enne Pariisi olümpiat, et see jääb tema viimaseks olümpiatsükliks, sest vigastused ja treening on tema jaoks liialt keeruliseks läinud. Temast sai Pariisis esimene Taimaa sportlane, kes võitnud kaks olümpiakulda järjest ning ühtlasi esimene, kes kolmel järjestikusel olümpial medali võitnud on.

Pronksmedali teenisid horvaat Lena Stojkovic ning Iraani sportlane Mobina Nematzadeh.

Meeste -58 kg kaaluklassis tuli olümpiavõitjaks vaid 20-aastane Lõuna-Korea sportlane Park Tae-joon, kelle finaalmatš Gashim Magomedovi vastu jäi lühikeseks, sest aser oli sunnitud vigastuse tõttu loobumisvõidu andma. Tae-joon võitis esimese raundi 9:0 ning oli teises 13:1 ees, kui Magomedov jalavigastuse tõttu matile langes ning matšist loobus.

24-aastane aser ütles, et murdis jalaluu ning ütles, et sihib 2028. aastal Los Angeleses kulda. Pronksmedali võitsid kodupubliku ees võistelnud Cyrian Ravet ning tuneeslane Mohamed Khalil Jendoubi.