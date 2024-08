Pariisis võistelnud Kreeka teivashüppaja jäi dopinguga vahele

27-aastane Polak ületas esmaspäeval aset leidnud kvalifikatsioonivõistlusel 4.20 esimesel katsel, kuid ei suutnud siis 4.40 alistada ning jäi kokkuvõttes 27. kohale.

Samal õhtul andis Kreeka antidoping kohalikule olümpiakomiteele teada, et endine Balkani sisekergejõustiku hõbe ning Vahemere U-23 meister ei läbinud dopingutesti.

Kreeka olümpiakomitee teatas teisipäeval, et on saatnud ühe sportlase olümpiakülast ära, kuid ei täpsustanud, kellega tegu oli. Rahvusvaheline Olümpiakomitee teatas päev hiljem, et on määranud teivashüppajale esialgse võistluskeelu.

"Mõned päevad tagasi leiti minu testist midagi," ütles Polak. "Ma ei ole kunagi toidulisandeid ega valku võtnud. Mul on rauapuudus, mille tõttu pean iga päeva punast liha sööma ja see pidi lihas olema. Tean ainult seda, et see aine oli liha sees."

Lisaks Polakule on Pariisis dopingutesti põrunud veel Iraagi judoka Sajjad Sehen, Afganistani judoka Samim Faizad ning Nigeeria poksija Cynthia Ogunsemilore.