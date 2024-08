Noor kanadalane teenis olümpiavõidu, kolmas koht Ukrainasse

Mullu Budapestis maailmameistriks tulnud Katzberg saatis oma esimesel katsel vasara 84 meetri ja 12 sentimeetri kaugusele ning sai seejärel viie katsega kirja veel ühe tulemuse (82.28).

Ükski teine võistleja 80 meetri piiri alistada ei suutnud, hõbemedali võitis ungarlane Bence Halasz, kelle kolmas heide langes 79 meetri ja 97 sentimeetri kaugusele, pronksmedali võitis ukrainlane Mõkhailo Kokhan, kelle parimaks tulemuseks mõõdeti 79.39.

Vasaraheite lõplik järjestus selgus mõned hetked pärast naise kõrgushüpet, kus Kokhani kaasmaalased Jaroslava Mahutšihh ja Irina Geraštšenko esikolmikus lõpetasid. "Need medalid on Ukraina jaoks väga olulised. Meie rahval on õnnelikud ajad, nad saavad meile kaasa elada ja meiega tähistada. Ei pea sõja peale mõtlema," sõnas Kokhan.

Kolm aastat tagasi Tokyo olümpiamängudel pjedestaalile jõudnud mehed lahkusid Pariisist tühjade kätega: kuldmedalistist poolakas Wojciech Nowicki leppis pühapäeval seitsmenda kohaga (77.42), hõbeda võitnud norralane Eivind Henriksen jäi Pariisis esimesena medalist ilma (79.18) ning pronksi pälvinud poolakas Pawel Fajdek (78.80) teenis viienda koha.