Ajalugu teinud Errani ja Paolini jätsid venelannad kullata

Kolmanda paigutusega Itaalia paar kaotas neutraalse lipu all võistelnud venelannadele Mirra Andrejevale ja Diana Shnaiderile avaseti 2:6, kuid võitsid järgmise 6:1 ning panid seejärel otsustavas setis oma paremuse maksma numbritega 10:7.

Errani ja Paolini tegid võiduga ajalugu, sest neist said esimesed itaallastest olümpiavõitjad tennises. 37-aastane Errani on ühtlasi seitsmes naine, kes tulnud paarismängus olümpiavõitjaks ja triumfeerinud kõigil neljal suure slämmi turniiril.

Pronksmedalid said kaela hispaanlannad Cristina Bucsa ja Sara Sorribes Tormo, kes alistasid kolmanda koha mängus 6:2, 6:2 Tšehhi duo Karolina Muchova ja Linda Noskova.

Viimati teenisid hispaanlased naiste paarismängus medali 2008. aastal, kui Anabel Medina Garrigues ja Virginia Ruano Pascual võitsid Pekingis hõbeda.

Tokyo olümpiavõitjad tšehhitarid Barbora Krejcikova ja Katerina Siniakova langesid auti veerandfinaalis, kus nad pidid tunnistama Andrejeva ja Shnaideri 6:1, 7:5 paremust.

Medal status



Congratulations to our doubles medalists! An incredible week in Paris! #olympics | #Paris2024 | #Tennis pic.twitter.com/IGyIkc9K2D