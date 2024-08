Slovakkia ujuja kukkus eelujumise järel astmahoo tõttu kokku

Slovakkia olümpiakoondis teatas, et reedel pärast 200 meetri kompleksujumise eelujumist kokku kukkunud Tamara Potocka tervis on korras ning tegemist oli raske astmahooga.

Potocka lõpetas kolmandas eelujumises ajaga 2.14,20, millega pälvis seitsmenda koha. Kokkuvõttes pälvis ta distantsil 23. koha ning jäi poolfinaalikohast enam kui kahe sekundi kaugusele.

Pärast ujumist leidis aset aga häiriv vahejuhtum, kui 21-aastane slovakitar pärast ujumist kokku kukkus. Potocka sai kiirelt arstiabi, kuid ta viidi ujumisareenilt ära hapnikumaski ning kanderaami abigl.

Slovakkia olümpiakoondise pealik Ivana Lange teatas, et ujujaga on kõik korras, teda tabas raske astmahoog. "Tamaral on astma. Kombinatsioon närvidest, füüsilisest pingest ning inhalaatori puudumisest aitasid selle olukorra tekkimisele kaasa," sõnas Lange. "Ta sai hapnikku ning rohtu, tema seisundit jälgitakse. Arstid ütlesid, et ta peab täna mõned tunnid haiglas veetma."

Eelujumiste kiireim oli 17-aastane Kanada ujumistäht Summer McIntosh, kes on tänavu juba kaks kuldmedalit ning ühe hõbemedali teeninud.

Reede õhtul selguvad olümpiavõitjad veel kolmel ujumisalal, võistlustules on nii Leon Marchand (200 meetri kompleks) kui Caeleb Dressel (50 meetri vabalt).