Põhja-Iirimaa sai üle 50 aasta taas individuaalala olümpiavõitja

Iirimaad esindav 23-aastane Wiffen võitis meeste 800 m vabaltujumise olümpiarekordit tähistava ajaga 7.38,19, viimase pöörde järel võimsalt esikohale kerkinud Wiffen edestas hõbeda saanud ameeriklast Bobby Finket 0,56 sekundiga. Pronksi teenis itaallane Gregorio Paltrinieri.

Iirimaale oli see nende olümpiamängude esimeseks kuldmedaliks, Põhja-Iirimaa sportlane võitis OM-kulla viimati 1988. aastal, kui Suurbritannia maahokikoondise koosseisus triumfeerisid Stephen Martin ja Jimmy Kirkwood. Viimane individuaalala olümpiakuld jääb põhja-iirlaste jaoks juba aastasse 1972, toona sai sellega viievõistluses hakkama Mary Peters.

Suurbritannia nelik James Guy, Tom Dean, Matthew Richards ja Duncan Scott kaitses oma Tokyos võidetud 4x200 meetri vabaltujumise kulda, ajaga 6.59,43 edestati USA kvartetti 1,35 sekundiga. Ankrumees Scott on edukaima briti olümpiaujujana OM-idelt nüüd võitnud kaks kuld- ja viis hõbemedalit, Suurbritanniale oli see basseinist nende mängude esimeseks kullaks.

Austraalia naisujujad jätkavad oma suurepärast olümpiat, kui 100 meetri selilidistantsil kaitses oma kolme aasta tagust OM-kulda Kaylee McKeown. Aeg 57,33 tähistab uut olümpiarekordit, ameeriklannad Regan Smith ja Katharine Berkoff kaotasid talle vastavalt 0,33 ja 0,65 sekundiga.

McKeown, Mollie O'Callaghan ja Ariarne Titmus on Austraaliale võitnud kolm individuaalset kulda, lisaks kuulus O'Callaghan ka võidukasse 4x100 meetri kroolinaiskonda. Nelja kullaga on austraallased ujumisvõistlustel edukaimaks riigiks, nii USA-l kui Itaalial on kaks kulda.